Начальник отделения «Почты России» получила срок за кражу 5 млн под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор начальнику отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» за хищение более 5 миллионов рублей.

Судом установлено, что в 2021 году, являясь начальником отделения почтовой связи р.п. Дорогино Черепановского почтамта, Тамара Бубенщикова с помощью приложения АО «Почта банк онлайн», установленного в мобильном почтово-кассовом терминале, перевела деньги на свои банковские карты.

Вину в хищении миллионов женщина признала полностью.

— Суд назначил Бубенщиковой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, в Новосибирском районе главный бухгалтер ЖЭУ получила условный срок за кражу почти 11 млн рублей. Женщина снимала с бизнес-карты организации, в которой работала, деньги и тратила на личные нужды.