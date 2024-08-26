Прокурор выслушал жалобы 100 участников СВО за один день в Новосибирске

Прокурор области Александр Бучман совместно в военным прокурором, военным комиссаром, а также министром труда и соцразвития региона провели прием участников специальной военной операции.
За несколько часов удалось выслушать 100 человек.
― Люди пришли с вопросами предоставления мер социальной поддержки федерального и регионального уровня, оказания медицинской помощи, розыска без вести пропавших родственников, выплаты военной пенсии, выдаче удостоверения ветерана боевых действий, необходимости установки пандуса, ― говорится в сообщении надзорного ведомства.
Были и тревожные моменты, которые прокурор сразу взял под личный контроль. Так, например, выяснилось, что ребенку участника СВО отказали в зачислении в образовательное учреждение. Других бойцов сняли с очереди на получение земельного участка.
Руководители ведомств после приема сразу же дали срочные поручения об организации проверок по проблемным ситуациям.
Источник фото: прокуратура Новосибирской области.
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