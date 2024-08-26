Суд оставил в СИЗО экс-начальника департамента транспорта Новосибирска

Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения экс-начальнику департамента транспорта Новосибирска Константину Васильеву.
Ранее адвокат Васильева подавала жалобу и просит изменить меру пресечения на домашний арест.
– Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений, – говорится в сообщении суда.
Напомним, что в отношении бывшего чиновника была подана жалоба от местного жителя о том, что строительство дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский» не ведется.
После проверки по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина было возбуждено уголовное дело в отношении Васильева.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу департамента транспорта Константина Васильева арестовали в Новосибирске.
Источник фото: Управление Судебного департамента
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