Суд оставил в СИЗО экс-начальника департамента транспорта Новосибирска

Новосибирский областной суд оставил без изменения меру пресечения экс-начальнику департамента транспорта Новосибирска Константину Васильеву.

Ранее адвокат Васильева подавала жалобу и просит изменить меру пресечения на домашний арест.

– Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений, – говорится в сообщении суда.

Напомним, что в отношении бывшего чиновника была подана жалоба от местного жителя о том, что строительство дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский» не ведется.

После проверки по поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина было возбуждено уголовное дело в отношении Васильева.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу департамента транспорта Константина Васильева арестовали в Новосибирске.