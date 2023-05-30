В Новосибирске определили компании, которые выполнят благоустройство дворов

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подвел итоги семи аукционов на выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Новосибирска, говорится на сайте госзакупок. Здесь предусмотрены ремонт проездов, ремонт и обустройство тротуаров (пешеходных дорожек), а также обустройство парковок.

Три из семи аукционов выиграла ООО СК «Сибстрой». Так, компания выполнит работы за 20,8 млн рублей вместо 24,3 млн рублей в Калининском районе. Помимо победителя, на участие в тендере было заявлено еще четыре компании.

Эта же компания выполнит благоустройство 11 домов в Октябрьском районе. Работы будут выполнены за 14,7 млн рублей при начальной стоимости 17,5 млн рублей (понижение 16%). На участие в аукционе было подано еще пять заявок.

Кроме того, «Сибстрой» благоустроит за 23,1 млн рублей (на пять млн рублей меньше начальной стоимости контракта) дома в Дзержинском районе. На участие в тендере было заявлено четыре компании.

Работы по благоустройству домовых территорий в Центральном округе Новосибирска выполнит ООО «Дорсиб». Подрядчик снизил начальную цену на 5,6 млн рублей и предложил исполнить контракт за 33,1 млн рублей. В аукционе кроме победителя, принимали участие еще три компании.

Благоустройство 13 домов в Ленинском районе выполнит ООО СК «Сибирь». За победу в этом аукционе боролись шесть компаний. Победитель выполнит работы за 22,5 млн рублей (понижение 22,5%)

Работы в Советском и Первомайском районах выполнит ООО «МасСтройЭлит». Конкуренция была ощутимой — на участие в аукционе подано семь заявок. Победитель снизил начальную цену контракта на 19% и выполнит работы за 21 млн рублей.

Еще одним победителем аукционов по благоустройству домовых территорий стала ООО «Мегастрой». Она будет благоустраивать дома в Кировском районе. Снизив начальную цену контракта на 20%, подрядчик выполнит работы за 13,5 млн рублей. Помимо победителя, в аукционе участвовали еще шесть компаний.

Источником финансирования исполнения муниципального контракта является бюджет Новосибирской области на 2023 год.

Работы должны быть выполнены до 31 августа.

По данным Seldom Basis, ООО «Сибстрой» образовано в 2013 году в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство жилых и нежилых зданий. УК компании — 10 тысяч рублей. Учредителем и руководителем компании является Намазли Фарид Бахтияр Оглы. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 11,9 млн рублей (в 2021 году — 10,7 млн рублей), чистый убыток — 2,1 млн рублей (в 2021 году 2,6 млн рублей). Численность работников — 2. В активе компании 18 госконтрактов на сумму 165 млн рублей.

Компания выигрывала конкурс по ремонту Первомайского сквера.

Ранее редакция сообщала, что в этом году в Новосибирске отремонтируют 222 придомовых территории.