Контракт на завершение дороги от Немировича-Данченко к ледовой арене подорожал в 2.5 раза

Минтранс области снова объявил торги по выбору подрядчика для строительства дороги от Немировича-Данченко к новой ледовой арене. Стартовая цена контракта составляет 15.1 млн рублей. Судя по документации, подрядчик будет работать на дороге протяженностью 645 метров. Он должен обустроить откосы, посеять газоны, а также устроить тротуары. Завершить работы подрядчик должен 1 сентября этого года, то есть на выполнение работы остается 1.5 месяца.

Предыдущий тендер на завершение этой дороги от Немировича-Данченко к ледовой арене Минстрой объявлял в начале июня. Тогда цена контракта составляла 6,3 млн рублей. На торги не было подано ни одной заявки.

Напомним, состояние дороги, а именно строительные материалы, используемые при ее создании, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Мысика — руководителя муниципального предприятия «Метро Мир». В июне суд отменил Мысику административное наказание. Уголовное дело пока остается открытым.

На минувшей неделе стало известно, что хоккейный клуб Сибирь переезжает на новую арену.

Ранее редакция сообщала, что на восстановление дороги к ледовой арене необходимо 300 млн рублей.