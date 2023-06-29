В новосибирском аэропорту Толмачево откроют капсульный отель

В новосибирском аэропорту Толмачево в ближайшее время появится капсульный отель. Об этом рассказал на ю X Сибирском транспортном форуме заместитель директора авиационной коммерческой деятельности аэропорта Игорь Леонтьев. Он добавил, что также запланировано открытие магазинов Duty Free и Duty Paid.

Игорь Леонтьев подчеркнул, что за последние 2,5 года зона ритейла в аэропорту получила существенное развитие.

— Она увеличилась практически в два раза: с 3 до 5 тысяч кв метров. В настоящее время открыты 17 точек общепита, работают 35 точек ритейла, — уточнил он.

Напомним, капсульный отель представляет собой комфортные спальные ячейки, в которых можно недорого переночевать. Это мини-комната размерами 1,2 на 2 метра с личным пространством, спальным местом, розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения книг, полочками. В каждой капсуле есть вентиляция и кондиционер. Подобные капсульные отели уже действуют в аэропортах Сочи, Внуково, Шереметьево, Пулково, Кольцово, а также в аэропорту Казани. Кроме того, капсульные отели появляются и на железнодорожных вокзалах. Например, на Ярославском и Казанском вокзалах в Москве и на железнодорожном вокзале Волгограда.

Duty Free — это система беспошлинной торговли, распространённая по всему миру. Товары, продающиеся в магазинах, освобождены от НДС, акцизов и других налогов. Совершить покупку может только тот человек, который вылетает за границу.

Duty Paid — система пошлинной торговли. Стоимость товаров включает в себя все налоги: от НДС до акцизов и других сборов, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации. Это позволяет размещать их в залах вылета внутренних рейсов.

Ранее редакция сообщала, что Муниципальные авиалинии запускают в Сибири проект опорных аэродромов.