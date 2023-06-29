Муниципальные авиалинии запускают в Сибири проект опорных аэродромов

Проект компании «Муниципальные авиалинии» включает в себя создание распределённой сети опорных аэродромов, авиационных эскадрилий воздушных судов Ил-114-300, ТВРС-44 и ЛМС-901, а также баз технического обслуживания самолётов региональной авиации на всей территории Российской Федерации. Об этом рассказал генеральный директор АО «Муниципальные авиалинии» Михаил Котляров на конференции «Развитие авиационных перевозок в РФ. Роль Сибири и СФО в авиационных перевозках в РФ» на Сибирском транспортном форуме.

Основной задачей проекта является формирование во всех регионах РФ авиационных эскадрилий для выполнения региональных полетов с использованием отечественных самолетов трех типов: ИЛ-114-300, ТВРС 44 «Ладога», ЛМС-901 «Байкал». Стоит отметить, что в конце мая на Луховицком авиазаводе был представлен второй образец модернизированного пассажирского самолета ИЛ-114-300. Остальные два типа самолетов находятся в процессе создания.

Всего по проекту планируется создать 51 опорный аэродром. Они будут оснащены базой технического обслуживания и ремонта самолетов, а также складами. Для этого планируется применять пневмоангарные конструкции (надувные ангары). Подобный ангар установлен на аэродроме «Хабаровск Центральный» для Авиационно-спасательного центра МЧС России.

— Сооружение подобного типа эксплуатируется подразделением МЧС в Хабаровске три года и заслужило лесные отзывы. Спасатели возводили ангар под самолет Бе-200, у которого размах крыльев порядка 30 м, как и у Ил-114-300, — уточнил Михаил Котляров.

— Сейчас на 51 опорный аэродром нам необходимо порядка 1 трлн рублей. Начинали с 360 млрд руб., но поскольку цены самолетов всех трех типов умножились на два, соответственно, и сумма проекта возросла. Срок реализации проекта 13 лет. Опорный аэропорт будем открывать один раз в три месяца. Первую эскадрилью ИЛ-114-300 планируем разместить в 2025 году и поставлять по 12 самолетов в год, — поделился амбициозными планами Михаил Котляров.

Он пояснил, что под опорные аэродромы для региональной авиатехники рассматривались небольшие аэропорты, чтобы не мешать большой авиации, хотя на данную инициативу одними из первых откликнулись аэропорты Омска и новосибирский аэропорт Толмачево. Для реализации проекта требуется один триллион рублей. Вопрос финансирования данного проекта обсуждается с ВЭБ.РФ.

По данным Seldon Basis, АО «Муниципальные авиалинии» создано в 2020 году в Новокузнецке (Кемеровская область). Основной вид деятельности — перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Учредители компании не раскрываются. Директором указан Михаил Котляров.

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