Муниципальные авиалинии запускают в Сибири проект опорных аэродромов

Проект компании «Муниципальные авиалинии» включает в себя создание распределённой сети опорных аэродромов, авиационных эскадрилий воздушных судов Ил-114-300, ТВРС-44 и ЛМС-901, а также баз технического обслуживания самолётов региональной авиации на всей территории Российской Федерации. Об этом рассказал генеральный директор АО «Муниципальные авиалинии» Михаил Котляров на конференции «Развитие авиационных перевозок в РФ. Роль Сибири и СФО в авиационных перевозках в РФ» на Сибирском транспортном форуме.
Всего по проекту планируется создать 51 опорный аэродром. Они будут оснащены базой технического обслуживания и ремонта самолетов, а также складами. Для этого планируется применять пневмоангарные конструкции (надувные ангары). Подобный ангар установлен на аэродроме «Хабаровск Центральный» для Авиационно-спасательного центра МЧС России.
— Сооружение подобного типа эксплуатируется подразделением МЧС в Хабаровске три года и заслужило лесные отзывы. Спасатели возводили ангар под самолет Бе-200, у которого размах крыльев порядка 30 м, как и у Ил-114-300, — уточнил Михаил Котляров.
— Сейчас на 51 опорный аэродром нам необходимо порядка 1 трлн рублей. Начинали с 360 млрд руб., но поскольку цены самолетов всех трех типов умножились на два, соответственно, и сумма проекта возросла. Срок реализации проекта 13 лет. Опорный аэропорт будем открывать один раз в три месяца. Первую эскадрилью ИЛ-114-300 планируем разместить в 2025 году и поставлять по 12 самолетов в год, — поделился амбициозными планами Михаил Котляров.
По данным Seldon Basis, АО «Муниципальные авиалинии» создано в 2020 году в Новокузнецке (Кемеровская область). Основной вид деятельности — перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. Уставной капитал — 100 тысяч рублей. Учредители компании не раскрываются. Директором указан Михаил Котляров.
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Фото: pixabay.com, morningbirdphoto
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