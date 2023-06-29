Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для бизнеса

В первом чтении принят проект закона «О налоге на сверхприбыль», сообщает пресс-служба Госдумы. Автором инициативы выступило российское правительство. Отмечается, что налог будет единоразовым.

Согласно пояснительной записке, документ «разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета». Таким образом власти хотят привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.

Законопроект призван установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и за 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, налог на сверхприбыль.

— Налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10 %, — говорится в документе.

Кроме того, на сайте Госдумы уточняется, что некоторые категории организаций исключаются из состава плательщиков налога на сверхприбыль.

Ранее редакция сообщала, что региональные и местные гранты освободят от НДФЛ.