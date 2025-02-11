В новосибирском Экспоцентре стартовал Международный форум-выставка

Приветствуя всех присутствующих, губернатор выразил свои первые впечатления:

— Многие идеи, которые год назад обсуждались как потенциальные инновации на Сибирской строительной неделе, сегодня уже реализованы и приносят плоды. На площадках форума были озвучены новые решения, уже принятые или готовящиеся к обсуждению. У нас есть возможность продолжить этот процесс в течение Недели, чтобы внести свой вклад в поддержку устойчивого развития строительной отрасли. Правительство региона работает над повышением управленческой эффективности в строительстве. Мы не только представляем наши наработки, но и извлекаем опыт других регионов, ведь здесь собраны представители практически всей страны. Совершенствуя свои планы с учетом новых федеральных инициатив, мы также изучаем инновации в сфере строительства, включая решения с применением искусственного интеллекта, которые были представлены на выставке, — отметил Андрей Травников.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергея Музыченко, с каждым годом Сибирская строительная неделя набирает все большую популярность, и интерес к выставке и форуму растет.

— У нас есть важные вопросы касательно технического регулирования, внедрения автоматизированных систем проектирования и оценки проектной документации. Это критически важно из-за нехватки квалифицированных специалистов и инженеров. Один инженер уже не может справиться с современным объемом информации. Нужно интегрировать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. Конечно, это не заменит человечество, но освободит его от рутинных задач. Решения, принимаемые в ходе Строительной недели, помогают нам каждый год преодолевать вызовы, с которыми сталкивается отрасль. Все обсуждаемые здесь инициативы будут реализованы. Строительная сфера является локомотивом российской экономики: она генерирует значительные налоговые поступления и обеспечивает занятость более семи миллионов человек, а также включает множество предприятий, производящих строительные материалы. Это специалисты, выполняющие задачи, поставленные перед нами Президентом и Правительством России, — добавил Сергей Музыченко.

Напомним, что при поддержке правительства Новосибирской области проходит форум «Стратегии повышения темпов строительства» в рамках Международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2025».

Одной из основных тем, поднятых на данном форуме, стали стратегии, направленные на ускорение строительных процессов, включая вопросы внедрения новшеств и цифровых технологий в отрасли, а также увеличение производительности труда путем привлечения высококвалифицированных специалистов. Кроме того, акцент был поставлен на развитие промышленности и процессы импортозамещения.