Новосибирские курьеры рассказали о своих заработках

Зарплата курьеров растет столь же стремительно, как стоимость самого дорого современного ресурса — времени. Люди вынуждены экономить каждую минуту, в том числе и на походах в магазин, а также на приготовлении домашней еды. Благодаря этому при рабочем дне в 4-6 часов новосибирский курьер в среднем получает 1 500 рублей в день.

— Зарплата зависит от количества выполненных заказов, но есть нюанс. Когда выходишь на плановые смены, то начисляется минимальная оплата — 200 рублей в час. Так, за четыре часа работы можно получить 800 рублей, но только в том случае, если ты сделал хотя бы один заказ и заработал меньше того, что полагается за отработанное время. Если же больше, допустим 1200 рублей, то тебе полагаются только они, — рассказал Горсайту курьер Никита.

Благодаря гибкому графику профессию курьера можно совмещать с учёбой, что очень удобно для студентов. Помимо этого, доставщикам не требуются дополнительные физические нагрузки, чтобы поддерживать себя в форме, продолжительные пешие прогулки решают и этот вопрос. А вот добавляют проблем сложности местного ландшафта. Иногда приходится нести короб в гору или по плохо проходимым тропам.

— Да и сами получатели заказов могут подолгу не открывать двери, указывать неправильные адреса или быть непростыми в общении. Но такое случается гораздо реже, чем сложности с маршрутами, – добавил студент.

Бывший курьер Артур отметил, что благодаря этой профессии он по-новому взглянул на Новосибирск.

— До этого город казался мне серым мегаполисом, но я открыл для себя много интересных мест. Было круто, но повторять такой опыт я бы не стал, – рассказал он.

Тяжелее всего Артуру давалась работа в холодное время года. Иногда приходилось по часу дожидаться заказ на морозе. Да и поддержка не всегда работала быстро и компетентно. За один день бывший курьер зарабатывал около пяти тысяч рублей при 12–13 часах работы. Доход зависел от погоды, расстояния и спроса.

Даниилу пришлось совмещать работу с учёбой, и он выбрал профессию курьера. Процесс трудоустройства занял всего один день. Молодой человек тоже жалуется на суровый сибирский климат с морозными зимами и отмечает, что большинство клиентов относятся к курьерам доброжелательно.

— Могу только отметить инциденты с водителями: нередко они нарушают ПДД и пытаются выставить виноватым курьера. Но мы не должны идти на конфликт, наше основное правило – быть вежливым, ведь мы являемся лицом компании, — добавил Даниил.

Зато благодаря работе на свежем воздухе студент стал реже болеть. Да и зарплата выходит вполне достойная.

— У нас зарплата формируется из часовой ставки (приблизительно 200 рублей в час) и оплаты за заказ – 40 рублей. Помимо этого, есть надбавки за плохую погоду, праздники, вечерние часы и многое другое. В день можно заработать около 5,5 тысячи рублей за 12-часовую рабочую смену, — уточнил Даниил.

Между тем, по данным директора «hh.ru Сибирь» Екатерины Дегтяревой, курьер входит в топ-20 самых востребованных специальностей в Новосибирской области. На конец 2024 года в базе было 6197 вакансий, а индекс составлял 2,1.

— Курьеры — большая проблема для работодателей уже давно. Но сейчас мы видим, что она усугубляется: ранее рабочие с заводов уходили в курьеры, а сейчас возвращаются обратно. Как потребители мы видим, что заказанные товары и продукты нам уже привозят не так быстро, как хотелось бы. На доставку отводится уже не два часа, как раньше, она планируется на следующий день. Это следствие физической нехватки людей на рынке, —констатировала Дегтярева.

Ранее редакция сообщала о том, что профессия курьеров вошла в топ подработок, благодаря которым можно заработать до 120 тысяч рублей.