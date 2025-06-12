В новосибирском Евробереге появились автоматы, которые платят за вторсырье

Осенью 2024 года Брусника установила первый автомат по сбору картона для переработки. За это время в автомат уже сдали семь тонн вторсырья — оно не оказалось на мусорном полигоне, а превратилось в полезные материалы. Компания поддержала экологическую инициативу и приобрела еще два аппарата — скоро они тоже появятся в Евробереге.

Директор проекта и житель района Сергей Пироженко назвал автомат «Катюша и Дракон». «Дракон» — потому что оборудование произвели в Китае, а «Катюша» — в честь знаменитой артиллерийской установки, отражавшей атаки в годы Великой Отечественной войны. Пришлось адаптировать аппарат к российским реалиям — программное обеспечение для него написали новосибирские ИТ-специалисты.

«Катюша и Дракон» — полностью автоматизированный аппарат, который работает за троих: приемщика, бухгалтера и менеджера. Люди сдают картон: коробки от мебели, бытовой техники, продуктов, косметики. Автомат взвешивает вторсырье и предлагает оплату — пять рублей за килограмм. Аппарат не выдает наличные, а переводит деньги на карту. Затем «Катюша и Дракон» спрессовывает полученный материал, и, когда заполняется до 250 килограмм, то подает сигнал оператору. Получившийся куб прессованного картона отвозят на переработку. Там материалу дают вторую жизнь и производят из него полезную продукцию: ЭКОвату, гофротару, стаканчики, салфетки, одноразовую посуду, полиграфию, гранулы для XPS-плит для дорожного строительства. В неделю с одного автомата на переработку отвозят 1–2 куба, то есть 250–500 кг картона.

Взрослые обычно отказываются от вознаграждения и сдают картон безвозмездно — такая опция тоже есть. А дети и подростки микрорайона оценили возможность легально заработать и собирают картон повсюду, чтобы сдать в автомат. За 20 минут такой работы они получают до 300 рублей.

«Мы верим, что забота о месте, где живет человек, начинается с простых действий. Например, сдать на переработку картонную упаковку от новой техники и мебели. Автомат по сбору картона делает это доступным для каждого жителя Евроберега. «Катюша и Дракон» помогает сократить объемы мусора и внести вклад в сохранение окружающей среды, а еще формируют культуру добрососедства и общую ответственность за чистоту и порядок», — прокомментировал инициативу технический директор Брусники в Новосибирске и житель района Павел Рогожников.

Сейчас автомат принимает только картон, но в планах включить в ассортимент другую макулатуру: бумагу, газеты. Кроме того, владельцы стартапа планируют ввести оплату за сданное сырье криптовалютой. Также у «Катюши и Дракона» появятся социальные сети, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам и решениям по переработке.