Подрядчика для «концессионной» школы снова ищут в Новосибирске

В Новосибирске снова объявлен тендер по выбору подрядчика, который будет разрабатывать проектно-сметную документацию и строить школу на 825 мест по улице Большая в Ленинском районе. Заказчиком выступает ООО «Школа в Ленинском районе» собственником которой является ООО «Новая школа». Стартовая цена контракта — 1,64 млрд рублей.

В мае на предыдущем тендере заказчик был готов заплатить за школу 1,88 млрд рублей. Окончание подачи заявок — 27 июня. Итоги планируется подвести в начале июля.

Срок окончательной сдачи-приемки работ на объекте — не позднее 20.12.2026 года.

Напомним, по итогам первого тендера, объявленного в мае, строительство всех шести школ тянуло на 12 млрд рублей. Выбрать подрядчика планировалось 6 июня. Однако 4 июня все шесть торгов были отменены. Причины этого решение не уточнялись. Ранее планировалось заключить новые договоры на строительство всех школ до 14 июня. Новым сроком сдачи объектов также назывался четвертый квартал 2026 года.

Напомним, соглашение о строительстве школ в Новосибирске было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов были выделены 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отмечали в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

В мае 2024 года глава инспекции Госстройнадзора сообщил, что концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями. Также в мае был задержан директор концессионера. Ущерб государству составил 3,1 млрд рублей, поясняла прокуратура. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

Ранее редакция сообщала о том, что МинЖКХ намерено расторгнуть мусорные концессии в Новосибирске.