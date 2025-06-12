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Минцифры предложило наказывать за использование ИИ в преступлениях

  • 12/06/2025, 09:30
Автор: Артем Рязанов
Минцифры предложило наказывать за использование ИИ в преступлениях
Ведомство разработало законопроект, который предусматривает штрафы до 2 миллионов рублей и лишение свободы на срок до 15 лет

В России могут ввести ответственность за преступления, совершенные с помощью искусственного интеллекта. Минцифры готовит законопроект, который станет частью второго пакета мер по борьбе с цифровым мошенничеством. Согласно документу, нарушителям грозят штрафы до 2 миллионов рублей и лишение свободы до 15 лет, сообщили «Ведомости».

В Уголовный кодекс вносятся поправки, касающиеся кражи, мошенничества, вымогательства и вмешательства в работу информационных систем. Теперь за преступления, совершённые с использованием искусственного интеллекта, будет предусмотрена отдельная квалификация. Под искусственным интеллектом понимается система, способная имитировать когнитивные способности человека и решать задачи на основе интеллектуального анализа. В её состав входят ИТ-инфраструктура, программное обеспечение, сервисы для обработки данных и алгоритмы принятия решений.

За кражи и вымогательства, совершенные с помощью искусственного интеллекта, предлагается ввести крупные штрафы: от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от тяжести преступления и его последствий. В некоторых случаях предусмотрены принудительные работы и ограничение свободы. При особо тяжких преступлениях, например, при нанесении вреда здоровью или участии организованных преступных групп, наказание может быть до 15 лет лишения свободы.

Часть инициативы касается преднамеренного вмешательства в информационные и телекоммуникационные системы, если это приводит к блокировке или уничтожению данных и крупным убыткам. В таких случаях нарушителям грозит штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок до восьми лет. Ущерб считается значительным, если превышает 250 тысяч рублей.

Исключение составляют случаи, когда действия направлены на запрещённые или ограниченные в России интернет-ресурсы.

Эти меры разработаны в рамках нацпроекта «Экономика данных». Они направлены на усиление борьбы с преступлениями в цифровой среде. В 2024 году в России зарегистрировано более 485 тысяч таких преступлений, а общий ущерб от дистанционных хищений составил более 197,5 миллиардов рублей.

Законопроект проходит межведомственное согласование. Его могут доработать с учётом предложений отрасли. После этого инициатива будет представлена на рассмотрение правительства.

Напомним, по итогам 2024 года треть преступлений, зарегистрированных в Новосибирской области, совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

Количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, в 2024 году увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума обсудит передачу МВД данных о детях мигрантов. Среди таких данных — личные сведения ребенка и его родителей, результаты тестов, информация о поступлении и отчислении из учебного заведения.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия

Теги : минцифры искусственный интеллект


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