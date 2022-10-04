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Какие ценные специалисты получат отсрочку и бронь по частичной мобилизации?

  • 04/10/2022, 11:48
Автор:
отсрочка и бронь по частичной мобилизации
Бизнес-сообщество ждет конкретной информации от федерального правительства по отсрочке, брони и мерам поддержки на этой неделе.

О том, что от частичной мобилизации в регионе освободят ценных специалистов, 26 сентября, на оперативном совещании в правительстве области, сообщил губернатор Андрей Травников.

— Важно обратить внимание: главная задача, которая стоит перед нами — обеспечить выполнение частичной мобилизации в связи с доведенным заданием. Однако мы также должны сохранить работоспособность организаций в регионе. Не только тех, которые попадают под бронирование и обозначены на федеральном уровне, но и тех, от которых зависит жизнедеятельность отдельных населенных пунктов области, — подчеркивал Травников. — Нельзя допускать, чтобы призывались уникальные специалисты, от которых  зависит жизнь и деятельность предприятий. Им нужно предоставлять отсрочку.

По его словам, этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве области, где были согласованы необходимые механизмы и порядок действий. О каких предприятиях идет речь, губернатор не уточнил.

— Просьба: использовать отработанные механизмы в работе. Это должны быть индивидуальные решения в отношении уникальных специалистов, от которых зависит работа отдельных предприятий и организаций, — пояснил Андрей Травников подчиненным. — Наша задача — найти баланс: обеспечить частичную мобилизацию и сохранить условия для социально-экономического развития региона.

На 4 октября редакции не удалось выяснить, какие специалисты могут быть отнесены в категорию ценных и уникальных. Между тем для компаний региона тема брони и отсрочек по частичной мобилизации стала крайне болезненной. Как сообщили редакции участники рынка, попросив не называть предприятия, в некоторых компаниях под мобилизацию попал не один десяток сотрудников. Это люди, которые работали на высокотехнологичном оборудовании, выполняли работу, требующую наличия специальных допусков, то есть оперативно заменить их не получится. Собеседники редакции также сообщили, что сейчас наблюдается отток сотрудников мобилизационного возраста и специальностей с обычных предприятий в сторону предприятий ОПК, даже на меньшие зарплаты. То есть люди решают вопросы бронирования самостоятельно. Собственники компаний и руководители направлений, ИП, попавшие под частичную мобилизацию и уехавшие на мероприятия по слаживанию, сейчас в спешном порядке оформляют необходимые документы на консультационном пункте,  который правительство региона открыло 3 октября.

Игорь Салов, председатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Новосибирской области

«В период мобилизации бизнес должен продолжать работать, чтобы платить зарплату и налоги»

В реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» корреспонденту Infopro54 рассказали, что бизнес-объединения подготовили свои предложения и на прошлой неделе направили их на федеральный уровень, где и должно быть принято решение. На минувшей неделе этой темой занималась межведомственная комиссия по вопросам бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Ее возглавляет министр промышленности РФ Денис Мантуров. В комиссию также входят представители ТПП, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России», РСПП.

Что входит в список предложений бизнес-объединений:

— Отсрочка от призыва по частичной мобилизации учредителям, директорам, главным бухгалтерам, ИП, главам фермерских хозяйств, независимо от отрасли при условии, что компания существует более 6 месяцев.

— Бронь сотрудникам компаний, имеющих трудовые отношения на 1 сентября при условии, что компания работает более 6 месяцев:

— не менее 30% от общего количества работников, пребывающих в запасе, при численности сотрудников компании более 15 человек,

— не менее 50% — если в компании работают менее 15 человек. Это условие актуально и для компаний с непрерывным производством, стратегически значимых, системообразующих, включая организации, входящие с предприятиями ОПК в одну цепочку и обеспечивающие их сырьевую, производственную и технологическую безопасность.

Еще одна комиссия, которую возглавляет вице-премьер Андрей Белоусов, сейчас работает над вопросом, как минимизировать последствия частичной мобилизации для экономики. В том числе с дефицитом рабочей силы для выполнения контрактных обязательств. Пока известно, что в обсуждении находятся следующие предложения:

— Проработать меры поддержки мобилизованных предпринимателей —  ИП, самозанятых, а также единственных учредителей и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

— Определить порядок обращения за мерами поддержки в ФНС.

— Упростить процедуры оформления доверенности и передачи дел, а также процедуры, связанные с передачей полномочий директора (Минюст РФ).

— Разработка особого порядка увольнения мобилизованных сотрудников, а также возможности предоставления им финансовой поддержки и ее формы в случае продолжения деятельности организации и прекращения ее работы (Минтруд РФ).

— Предоставление двухнедельной отсрочки от вручения повестки до явки в комиссариат для завершения всех процедур, связанных с осуществляемой предпринимательской деятельностью (Минобороны РФ).

— Проработка порядка продления лицензий на осуществляемые виды деятельности (Минэкономразвития РФ).

— Изменение процедур расторжения контрактов без штрафных санкций и включения в черный список, а также процедуры возврата уплаченного аванса (Минфин РФ и Минэкономразвития РФ).

— Рассмотрение возможности заморозки фискальных и иных платежей (Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минстрой).

— Рассмотретние возможности заморозки лизинговых платежей, а также последствий, наступающих при мобилизации сотрудника, под личное поручительство которого организации предоставлен кредит (Минфин, Минэкономразвития, Банк России).

— Расторжение или приостановка договоров аренды без штрафных санкций (Росимущество, Минфин).

— Освобождение материальной помощи мобилизованным и членам их семей от налогообложения (Минфин, ФНС).

— Сохранение северного трудового стажа для граждан, призванных по частичной мобилизации (Минтруд, Минэкономразвития).

— Проведение инвентаризации по грантовой поддержке бизнеса и исключение штрафных санкций, которые могут возникнуть в связи с мобилизацией.

Все эти предложения федеральные ведомства должны были проработать до 30 сентября и представить на рассмотрение в правительство РФ.

В новосибирском реготделении «ОПОРЫ РОССИИ», со ссылкой на федеральный офис бизнес-объединения, редакции сообщили, что конкретные критерии по брони и отсрочке ценных специалистов, а также по мерам поддержки бизнеса, сотрудники и владельцы которого попали под частичную мобилизацию, правительство РФ может назвать на этой неделе.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, с какими проблемами еще сталкивается бизнес при частичной мобилизации. 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация отсрочка по частичной мобилизации меры поддержки бизнеса при частичной мобилизации бронь по частичной мобилизации


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