В новосибирском краеведческом музее открывается выставка «История России в лаковой миниатюре. ХХ век»

30 марта в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «История России в лаковой миниатюре. ХХ век» из фондов Всероссийского музея декоративного искусства.

Лаковая миниатюрная живопись – вид декоративно-прикладного искусства, получивший признание во всем мире. Зародившись в Китае, он прошел долгий путь, впитывая национальные особенности культур Востока и Запада, разнообразие художественных стилей разных эпох, видоизменяясь с приходом новых технологий и приемов декоративного оформления.

В России лаковая живопись обрела новое значение благодаря стремлению мастеров передать особенности национального характера и национальной культуры, мировоззрение, обычаи и традиции русского народа. Русские художники знаменитых центров лаковой миниатюры в России – Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя – удивляют мир своим мастерством, многообразием тем и образов. История России с ее любимыми героями и сюжетами всегда оставалась одной из центральных тем в работах художников разных поколений всех четырех центров лаковой миниатюры.

Выставка из фондов Всероссийского музея декоративного искусства показывает коллекцию лаковой миниатюры, широко известную как в нашей стране, так и за рубежом. В ней собраны произведения ведущих авторов миниатюрной живописи. Более 100 работ, различных по времени создания и стилевым особенностям, представляют панораму значимых событий, происходивших в нашей стране в XX веке.

Без возрастных ограничений

Фото предоставлено пресс-службой музея