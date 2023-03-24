За попытку ограбления отделения Сбербанка обвиняемому грозит до 10 лет

В прокуратуре Кировского района утверждено обвинительное заключение в отношении 18-летнего жителя Забайкальского края. Он обвиняется в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— 8 ноября 2022 года обвиняемый проследовал в помещение ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 269, подошел к операционному окну, за которым находилась сотрудница банка, достал из карманов одежды имеющийся при нем пистолет, а также записку, содержащую в тексте требование передачи денежных средств, — говорится в сообщении пресс-службы.

В записке уточнялось, что в случае невыполнения требований, он убьет сотрудницу банка. Угрожая пистолетом, направленным на сотрудницу, обвиняемый потребовал передать имеющиеся денежные средства. Несмотря на угрозу применения насилия опасного для жизни и здоровья, женщине удалось сообщить другим сотрудникам банка о необходимости нажать тревожную кнопку, после чего обвиняемый с места совершения преступления скрылся.

Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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