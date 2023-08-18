В Новосибирском краеведческом музее открывается выставка «Обычные вещи. Тарелка»

25 августа в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Обычные вещи. Тарелка».

В повседневной жизни нас окружает множество вещей. Мы пользуемся ими ежедневно, не придавая особого значения. Ни история их возникновения, ни удивительны факты не интересуют нас в суете ежедневной рутины. Поэтому мы запускаем серию выставок, первая из которых рассказывает о тарелках.

Выставка знакомит посетителей с историей обычной тарелки и ее ближайших «родственников» в мире посуды. Отличаясь по материалу и декору, посуда так или иначе была всегда и у всех. Посетители смогут узнать о тарелке и как о бытовом, и как о декоративном предмете. Разнообразие материалов, способов росписи и орнаментов раскроют, как в посуде отражалась повседневность различных исторических эпох.

В экспозиции представлены более 300 предметов из фондов Краеведческого музея и Общественно-полезного фонда содействия развитию культуры и искусства «Гавань веков»: столовые, десертные и декоративные тарелки, чайные блюдца и большие блюда различных фарфоровых заводов. На выставке можно увидеть знаменитый кузнецовский фарфор, тарелки Императорского фарфорового завода, авторские работы художника Геннадия Кичигина и многие другие экспонаты. Часть предметов демонстрируется впервые.

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