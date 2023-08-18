В Новосибирской области в июле снизился ввод жилья

Ввод жилья в Новосибирской области по итогам июля 2023 года уменьшился на 9,2% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на данные Росстата.

— В июле 2023 года в Новосибирской области введено 143,9 тыс. м² жилья. Это на 9,2%, или на 14,6 тыс. кв. метров меньше, чем за аналогичный период 2022 года, — уточнили в ЕРЗ.

Отмечается, что отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в регионе впервые после четырех месяцев положительной динамики. По показателю ввода жилья за июль 2023 года Новосибирская область заняла 15 место среди 85 регионов (в июне 10-е место). А вот по динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 67‑е место (в июне регион занимал 4-е место), а по динамике относительного прироста регион оказался на 56‑м месте (в прошлом месяце — 9-е место).

При этом, доля ввода многоквартирных домов в июле 2023 года по отношению к общему объему ввода жилья в Новосибирской области составила 48,7%, что на 4,2 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. По этому показателю Новосибирская область занимает 21‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.

В Росстате уточнили, что в июле 2023 года застройщики региона ввели 70,1 тыс. кв. метров многоквартирных домов. Это на 0,6%, или на 0,4 тыс.кв. метров меньше аналогичного значения за тот же период 2022 года.

По данным аналитиков, с начала года в Новосибирской области введено 1 784,1 тыс. кв. метров, что на 41,1% (или на 519,7 тыс.кв. метров) больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе ввод многоквартирных домов за семь месяцев составил 1 246,8 тыс. кв. метров. Это на 72,9%, или на 525,5 тыс. кв метров больше аналогичного значения за тот же период 2022 года. Отмечается, что доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в регионе с начала года составила 69,9%, что на 12,8 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2022 года.

— По показателю ввода жилья за семь месяцев регион занял 8‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 1‑е место, а по динамике относительного прироста — 6‑е место, — констатируют в ЕРЗ. — По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-июль 2023 года Новосибирская область занимает 5‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период — 1‑е место, по динамике относительного прироста — 12‑е место.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья.