Изменились правила получения выплаты из средств маткапитала

По сведениям пресс-службы Отделения CФР, ежемесячная выплата производится с того месяца, когда родился ребенок, при условии, что заявление подано не позднее трех месяцев с месяца его рождения (не с даты рождения). Например, ребенок рожден в июне 2023 года и для того, чтобы выплата была установлена с месяца рождения ребенка, заявление должно быть подано до конца августа. Правило распространяется и на продление такой выплаты.

Кроме того, выплата устанавливается на 12 месяцев независимо от того, когда ребенку исполняется один или два года. Так, если ребенок родился в июне 2023 года, а заявление на пособие подано в сентябре, то выплата будет установлена с 1 сентября. При этом заявление о продлении выплаты родителю нужно будет подавать в августе 2024 года (в июне, когда ребенку исполнится один год, заявление подавать НЕ НУЖНО).

Следует отметить, что повторное заявление подается в последний месяц периода, на который назначена выплата.

В пресс-службе ведомства уточнили, что заявление на распоряжение средствами маткапитала можно подать в электронном виде через портал Госуслуг, тогда и распорядиться средствами материнского капитала можно, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда либо МФЦ. Справки о доходах в СФР приносить НЕ НУЖНО.

Напомним, что на новорожденных органы Соцфонда оформляют сертификаты на маткапитал в беззаявительном порядке на основании сведений, поступивших в СФР из ЕГР ЗАГС, и отправляются в виде электронного документа, который удостоверяется электронной подписью СФР и имеет такую же силу, как и бумажный бланк, в Личный кабинет мамы.

В настоящее время размер маткапитала в связи с рождением второго ребенка до 2020 года или рождением первого ребенка после 2020 года составляет 587 тыс. рублей. При рождении второго ребенка в семье, ранее получившей сертификат на первенца, размер капитала увеличится на 188,7 тыс. рублей. Маткапитал в связи с рождением второго ребенка после 2020 года, составляет 775,6 тыс. рублей.

Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, товары и услуги для детей с инвалидностью, накопительную пенсию матери. Также можно получить средства (часть средств) в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенку трех лет. При этом с 2023 года установить ежемесячную выплату из средств маткапитала можно на любого ребенка в семье, независимо от очередности рождения. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, заявление на выплату подается в отношении каждого ребенка.

По данным Отделения СФР по Новосибирской области, более 10 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал оформлено специалистами в текущем году. За все время действия Программы владельцами сертификатов стали более 266 тысяч семей региона.

Ранее редакция сообщала, что условия выплат пособия на ребёнка изменятся.