В новосибирском краеведческом музее открывается выставка «Сказка о медведе»

26 января в главном здании Краеведческого музея открывается выставка «Сказка о медведе».

Медведь – одно из самых почитаемых животных в культуре древних охотников Сибири. Он занимал центральное место в их мифологии – его считали сыном верховного бога, предком рода и духом-покровителем. О нем слагали легенды, его боялись, ему поклонялись и посвящали масштабные праздники.

Выставка «Сказка о медведе» подготовлена на основе археологических и этнографических коллекций из фондов Новосибирского краеведческого музея и рассказывает о месте и значении медвежьего культа в мировоззрении сибирских народов.

В первом зале представлены одежда, украшения и аксессуары, в оформлении которых прослеживается влияние культа. Охотники помещали изображение животного на многие предметы – бляхи, пряжки, атрибуты культов. Такие предметы становились амулетами для защиты от злых духов или придания мистической силы их владельцу.

Медвежий праздник – обряд, традиция проведения которого до сих пор сохранилась у некоторых народов. Во втором зале выставки представлен процесс проведения праздника у обских угров, реконструирована сцена ритуала поклонения духу медведя. В этом разделе показаны основные атрибуты обряда: берестяные маски, музыкальные инструменты и ритуальные предметы.

Выставку дополняют этническое музыкальное сопровождение и специальный контент – аудиосказки, фотографии, кинохроника и интерактивный тест, в котором каждый может помочь древним охотникам провести медвежий праздник.

Без возрастных ограничений