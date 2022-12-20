Спикер Думы Володин призвал приравнять «погибших за Родину» бойцов ЧВК и военнослужащих

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин хочет полностью уравнять права наёмников и военнослужащих. Поводом для его обращения стал отказ властей Петербурга похоронить с воинскими почестями погибшего на СВО бывшего осуждённого. В ответ председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что региональные и местные власти должны сделать все необходимое, чтобы отдать последние почести погибшим в ходе боевых действий независимо от их статуса.

— На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять, и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину, — сказал Вячеслав Володин. — На всех должны распространяться нормы законов, которые касаются участников боевых действий. Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью, — подчеркнул он.

По словам председателя, комитет Государственной Думы по обороне подготовит соответствующие предложения.

Пригожин уже не раз критиковал власти Санкт-Петербурга. Так, в октябре он обращался в Генпрокуратуру, чтобы та проверила «факт создания» петербургским губернатором «организованного преступного сообщества <…> с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

Позже бизнесмен снова обратился в Генпрокуратуру и департамент военной контрразведки ФСБ страны с заявлением, в котором просил проверить Александра Беглова по ст. 275 УК России (государственная измена). Однако подробности не разглашались.

Ранее редакция сообщала, что «Черные трансплантологи» прибыли в ДНР, так как потери ВСУ слишком велики.

Фото с сайта Госдумы