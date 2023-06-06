Кемеровчане получат самую высокую доходность при сдаче квартир в аренду в России

Самая высокая доходность от сдачи квартир в аренду наблюдается в Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Циан.Аналитики.

В Кемерово однушка, купленная на вторичном рынке сейчас приносит собственнику 7,7% годовых с окупаемостью в 13 лет. В Новосибирске доходность таких инвестиций составляет 6,3% (окупаемость почти 16 лет), в Томске и Красноярске — 5,9% (около 17 лет), Омске и Барнауле — 5,6% (18 лет), Иркутске — 5,1% (20 лет окупаемости).

Средний уровень доходности от сдачи однокомнатной квартиры, приобретенной на вторичном рынке, в аренду в крупных городах РФ в мае 2023 года составлял 5,6%. До нынешнего года уровень доходности от сдачи недвижимости в аренду планомерно снижался: в 2021 году — 6,1%, в 2022 году — 5,3%.

— Относительно прошлого года доходность от сдачи квартиры в аренду возросла, но после увеличения ключевой ставки ЦБ в 2022 году и последовательного роста ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах, — подчеркнул Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан.Аналитики.

Это говорит о том, что квартиры дорожали быстрее, чем росла ставка аренды. В 2020 году спрос на арендном рынке существенно просел на фоне перевода части сотрудников на дистанционный формат работы, и рантье были вынуждены снижать ставки.

За последний год средняя ставка аренды в крупных городах России увеличилась сильнее (+11%), чем средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке (+5%).

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