В Новосибирском педагогическом университете преподавателям запретили iPhone

Ограничение на пользование гаджетами коснулось любой техники Apple. Такое решение было принято в целях информационной безопасности страны. Таким способом Минпросвещения стремится обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации.

Соответствующий документ был опубликован в «Российской газете»:

«Исключить с 18 июля 2023 г. использование федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации, работниками Министерства просвещения Российской Федерации, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской, а также сотрудниками организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, устройств, произведенных компанией-производителем «Apple Inc.», при производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей», говорится в приказе за подписью ИО министра просвещения Александра Бугаева «.

Новосибирский педагогический Университет находится в ведении данного Министерства, поэтому преподавателей данного учебного заведения уже ознакомили с нововведениями.

— Вчера нам объявили, что нельзя пользоваться айфонами на работе. Сложно сказать, как к этому можно относиться. Приказ есть приказ, — прокомментировала Infopro54 сотрудница одной из кафедр НГПУ.

Возможно, что данные ограничения в ближайшее время разработает и Минобрнауки, к которому относится большинство вузов региона.