Начались работы по благоустройству площади между цирком и Вознесенским собором по ул. Челюскинцев

Начались работы по благоустройству и созданию нового общественного пространства — территории площади между цирком и Вознесенским собором по ул. Челюскинцев. Об этом сообщает вице-мэр Анна Терешкова в своем Телеграм-канале.

— На территории будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, сформированы цветники, высажены крупномерные деревья и цветущие растения, появится освещение и малые архитектурные формы, а также будут отремонтированы подпорные стены и центральная лестница, — отметила Терешкова.

Работы будут завершены 15 октября 2023 года.

Напомним, что источник финансирования благоустройства — бюджет города Новосибирска на 2023 год, авансирование подрядчика на выполнение работ по контракту не предусмотрено.

Отметим, что площадка перед цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором часто использовалась как стоянка автотранспорта. Периодически на ней проводятся ярмарки.