Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева

В Москве начались съёмки документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире» под руководством режиссёра Ивана Вдовина. Сюжет основан на истории основателя новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. В фильме документальная часть будет сочетаться с игровыми элементами, где молодую версию персонажа сыграет Лев Зулькарнаев, а взрослую — Алексей Серебряков.
По мнению руководителя Союза отцов и семей Новосибирской области Майорова, Алексей Серебряков имеет неоднозначную репутацию.
— Господин Серебряков презирает наше государство, негативно высказывается о нашем народе, — отметил он Горсайту.
Сергей Майоров считает, что актер в роли великого учёного может вызвать отторжение и уверен — этот образ должен достаться только истинному патриоту.
Напомним, Алексей Серебряков уехал из России в Канаду в 2012 году. Свой поступок он объяснил ростом агрессии в России, однако продолжал сниматься в кино в РФ. В 2021 году Алексей Серебряков окончательно вернулся в Россию.
В июне 2023 года Совет отцов в Новосибирске требовал отменить показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», главные роли в котором исполняли Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Активисты указывали на то, что актеры неоднократно высказывали недовольство российской властью. Спектакль был отменён.
Ранее руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал идею введения налога на бездетность.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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