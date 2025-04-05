Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева

В Москве начались съёмки документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире» под руководством режиссёра Ивана Вдовина. Сюжет основан на истории основателя новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. В фильме документальная часть будет сочетаться с игровыми элементами, где молодую версию персонажа сыграет Лев Зулькарнаев, а взрослую — Алексей Серебряков.

По мнению руководителя Союза отцов и семей Новосибирской области Майорова, Алексей Серебряков имеет неоднозначную репутацию.

— Господин Серебряков презирает наше государство, негативно высказывается о нашем народе, — отметил он Горсайту.

Сергей Майоров считает, что актер в роли великого учёного может вызвать отторжение и уверен — этот образ должен достаться только истинному патриоту.

Напомним, Алексей Серебряков уехал из России в Канаду в 2012 году. Свой поступок он объяснил ростом агрессии в России, однако продолжал сниматься в кино в РФ. В 2021 году Алексей Серебряков окончательно вернулся в Россию.

В июне 2023 года Совет отцов в Новосибирске требовал отменить показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», главные роли в котором исполняли Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Активисты указывали на то, что актеры неоднократно высказывали недовольство российской властью. Спектакль был отменён.

Ранее руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал идею введения налога на бездетность.