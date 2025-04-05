Рекламодателям

Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева

  • 05/04/2025, 09:29
Автор: Оксана Мочалова
Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева
Он считает Алексея Серебрякова недостойным этой миссии

В Москве начались съёмки документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире» под руководством режиссёра Ивана Вдовина. Сюжет основан на истории основателя новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. В фильме документальная часть будет сочетаться с игровыми элементами, где молодую версию персонажа сыграет Лев Зулькарнаев, а взрослую — Алексей Серебряков.

По мнению руководителя Союза отцов и семей Новосибирской области Майорова, Алексей Серебряков имеет неоднозначную репутацию.

— Господин Серебряков презирает наше государство, негативно высказывается о нашем народе, — отметил он Горсайту.

Сергей Майоров считает, что актер в роли великого учёного может вызвать отторжение и уверен — этот образ должен достаться только истинному патриоту.

Напомним, Алексей Серебряков уехал из России в Канаду в 2012 году. Свой поступок он объяснил ростом агрессии в России, однако продолжал сниматься в кино в РФ. В 2021 году Алексей Серебряков окончательно вернулся в Россию.

В июне 2023 года Совет отцов в Новосибирске требовал отменить показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», главные роли в котором исполняли Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Активисты указывали на то, что актеры неоднократно высказывали недовольство российской властью. Спектакль был отменён.

Ранее руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал идею введения налога на бездетность.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

315

Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : союз отцов Академгородок


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы
5/04/25 11:00
Власть Город Транспорт
На продолжение реконструкции Толмачево выделили почти семь миллиардов рублей
5/04/25 10:30
Бизнес Власть
Главу Союза отцов НСО возмутил выбор актера на роль академика Лаврентьева
5/04/25 9:29
Культура
В ночь на 5 апреля Новосибирск накроет сильный порывистый ветер
4/04/25 18:30
Общество
Схема движения у четвертого моста на правом берегу изменится в Новосибирске
4/04/25 18:00
Общество
Новосибирцы начали продавать квартиры на вторичке в рассрочку
4/04/25 17:00
Недвижимость
На реках Новосибирской области началось весеннее половодье
4/04/25 16:30
Общество
Редакция опровергает информацию о продаже «Тяжстанкогидропрессом» санатория под Новосибирском
4/04/25 16:15
Бизнес
Арестованы предполагаемые соучастники в похищении ребёнка в Новосибирске
4/04/25 16:00
Право&Порядок
Предпасхальные ярмарки пройдут в апреле в Новосибирской области
4/04/25 15:45
Власть
Стало известно, сколько новосибирцев пострадали от укусов домашних животных
4/04/25 14:00
Общество
Полпред провёл рабочую встречу с главой Российского экологического общества
4/04/25 13:20
Власть Экология
В Бердске появились нелегальные стоянки электросамокатов
4/04/25 13:00
Бизнес Общество Право&Порядок
В Новосибирске планируют вернуть киоски в подземный переход у ГПНТБ
4/04/25 12:31
Бизнес Власть
Новосибирский «Горэлектротранспорт» заработал почти 900 миллионов за год
4/04/25 12:00
Бизнес Власть Транспорт
НСО входит в ТОП-5 регионов, где реализуется программа поддержки АПК
4/04/25 11:40
Финансы
Точное количество плательщиков экосбора в Новосибирске неизвестно
4/04/25 11:00
Бизнес Переработка Экология
В Новосибирске ожидается штормовой ветер до 25 метров в секунду
4/04/25 10:00
Общество
Два театра-соседа в Новосибирске переосмыслили английскую классику
4/04/25 9:00
Культура Общество
Мэрия Новосибирска вновь продает торговый центр - долгострой на Ватутина
3/04/25 19:00
Бизнес Власть Недвижимость
Популярное
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Незаконную перевозку карьерного экскаватора пресекли под Новосибирском
25/03/25 17:30
Новости компаний
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15
Энергетики обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске
31/03/25 16:45
Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 самых выгодных вкладов до 1 года
31/03/25 10:35

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска