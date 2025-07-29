Мэрия Новосибирска купит технику для промывки ливневок

Экономия на торгах по закупке спецтехники, которые этим летом проводит мэрия Новосибирска, уже составила 57 млн рублей. Незапланированные деньги город решил потратить на приобретение собственной канало-промывочной машины для приведения в порядок ливневой канализации.

— С ее помощью мы начнем приводить коммуникации в порядок собственными силами, — пояснил первый заммэра Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Напомним, 1 июля муниципалитет объявлял аукцион по промывке сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города на сумму 11,6 млн рублей (при стоимости погонного метра — 349,7 тысяч рублей). На участие в нем было подано 3 заявки. Победитель согласился выполнить работы за 96,5 тысяч за погонный метр (в 3,6 раза меньше начальной стоимости).

В середине июля после сильного ливня мэрия выделила из бюджета на очистку ливневок еще 15 млн рублей. Начальная стоимость погонного метра выполненных работ на торгах — 298 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в текущем году из-за сильных дождей улицы Новосибирска регулярно оказываются под водой. Из-за сильного ливня, обрушившегося на город вечером 17 июля, многие участки городских улиц и дворы буквально превратились в реки. Кроме того, оказалась размытой часть склона дамбы Октябрьского моста в сторону правобережья. Введен режим повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала, что на создание ливнёвой канализации в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей.