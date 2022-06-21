В Новосибирском УФАС назначен руководитель

Дмитрий Сухоплюев назначен руководителем Новосибирского УФАС России. 20 июня 2022 года он вступил в должность в соответствии с приказом ФАС России, сообщила пресс-служба управления. До этого он почти год исполнял обязанности руководителя регионального УФАС.

Дмитрий Сухоплюев родился 10 марта 1984 года в городе Новосибирск.

В 2006 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Торговое дело», а в 2020 году ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работает в антимонопольных органах с 2007 года. До назначения на должность руководителя Новосибирского УФАС России прошел путь от специалиста-эксперта до заместителя руководителя Новосибирского УФАС.

Классный чин — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.