Согласно прогнозам, ожидаются мощные магнитные бури

Согласно прогнозам, магнитная буря начнется с 21 июня. Мощнейший толчок в 4 балла выпадает на 23 июня, а 24 июня ожидается всплеск в 5 баллов. В последующие дни ожидается спад – с 27 июня уровень магнитосферы достигнет нормы.

Что такое магнитная буря?

На Солнце есть пятна – зоны с пониженной температурой. На них формируются области так называемой особой магнитной активности, которые извергают облака с магнитными частицами. Они быстро двигаются в сторону Земли и влияют на ее магнитное поле.

Врач Владимир Хиновкер рассказал «ТВК Красноярск», что магнитные бури действительно могут влиять на здоровье человека. Но подвержены этому далеко не все: в некоторых случаях речь идет о простой внушаемости.

Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков согласен с тем, что здоровье человека может ухудшаться. Связано это с тем, что во время магнитных бурь понижается атмосферное давление.

— Магнитные бури могут влиять на состояние больного человека, если он, например, сердечник, гипертоник. Это связано с изменением состояния атмосферы, понижением атмосферного давления. Здоровому человеку ничего не грозит, а больной действительно может себя хуже чувствовать, — пояснил Сергей Веселков.

Психолог Оксана Анищенко уверена, что вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека. Речь идет о людях, которые, как правило, и в обычной жизни страдают невротическими расстройствами или паническими атаками.

— У клиентов, с которыми я работаю, невротические нарушения и панические атаки могут обостряться во время магнитных бурь. Появляется раздражительность, апатия, могут усугубляться депрессивные состояния. С другой стороны, есть категория людей-ипохондриков, людей с большой внушительностью, которые, прочитав про магнитные бури, могут себе напридумывать диагнозов, — заключила психолог.

Как же действовать людям, которые чувствуют себя хуже во время магнитных бурь?