Согласно прогнозам, ожидаются мощные магнитные бури

Согласно прогнозам, магнитная буря начнется с 21 июня. Мощнейший толчок в 4 балла выпадает на 23 июня, а 24 июня ожидается всплеск в 5 баллов. В последующие дни ожидается спад – с 27 июня уровень магнитосферы достигнет нормы.
На Солнце есть пятна – зоны с пониженной температурой. На них формируются области так называемой особой магнитной активности, которые извергают облака с магнитными частицами. Они быстро двигаются в сторону Земли и влияют на ее магнитное поле.
Врач Владимир Хиновкер рассказал «ТВК Красноярск», что магнитные бури действительно могут влиять на здоровье человека. Но подвержены этому далеко не все: в некоторых случаях речь идет о простой внушаемости.
Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков согласен с тем, что здоровье человека может ухудшаться. Связано это с тем, что во время магнитных бурь понижается атмосферное давление.
— Магнитные бури могут влиять на состояние больного человека, если он, например, сердечник, гипертоник. Это связано с изменением состояния атмосферы, понижением атмосферного давления. Здоровому человеку ничего не грозит, а больной действительно может себя хуже чувствовать, — пояснил Сергей Веселков.
Психолог Оксана Анищенко уверена, что вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека. Речь идет о людях, которые, как правило, и в обычной жизни страдают невротическими расстройствами или паническими атаками.
— У клиентов, с которыми я работаю, невротические нарушения и панические атаки могут обостряться во время магнитных бурь. Появляется раздражительность, апатия, могут усугубляться депрессивные состояния. С другой стороны, есть категория людей-ипохондриков, людей с большой внушительностью, которые, прочитав про магнитные бури, могут себе напридумывать диагнозов, — заключила психолог.
— Метеозависимые и чувствительные люди должны быть к себе более внимательны в такие периоды. Иногда нужно чаще мерить давление или даже выпить таблетку. Самый главный совет, чтобы легче реагировать на все это, – больше гулять, потому что метеозависимых людей, которые живут в сельской местности, гораздо меньше, чем метеозависимых, живущих в городской черте. Урбанизация приводит к повышению метеозависимости, поэтому больше времени проводите на свежем воздухе, больше отдыхайте и меньше думайте о том, что погода может на вас плохо влиять, — ответил врач Владимир Хиновкер.
Фото: pixabay.com
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