Где в жару искупаться новосибирцам?

На всех официальных пляжах Новосибирска временно приостанавливается купание отдыхающих. Донести эту информацию до горожан мэр Анатолий Локоть поручил главе Советского района Дмитрию Оленникову, на подведомственной территории которого находятся все официальные пляжи, расположенные на берегу Обского моря: 4 пляжа парка «У моря Обского» (детский, галечный, каменный, «Бумеранг»), пляж парка «Бугринская роща» и частный пляж «Звезда» (арендатор ООО «Неоком-сервис»).

— С учетом выпадения большого количества осадков, продолжительности дождей Роспотребнадзор выявил несоответствие воды нормам СанПИНа, — сообщает начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко. — Рекомендовано временно запретить купание в водохранилище до соответствия воды нормам. Отдыхать можно, но временно рекомендовано не купаться.

Напомним, что, по информации управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, озвученной накануне в ходе оперативного совещания в администрации Советского района, в воде Обского моря превышено содержание бактерий, присутствующих в каловых массах людей и животных. Эти бактерии попали в воду из насосных станций и выгребных ям.

Стоит отметить, что под «санкции» Роспотребнадзора, таким образом, подпадают все «официальные» пляжи Новосибирска, расположенные на территории Обского моря. 2 года назад был закрыт для отдыхающих городской пляж «Наутилус» на берегу Оби из-за переноса на его территории строительной площадки для станции метро «Спортивная» и ледовой арены. Ранее МЧС заявляли, что центральный пляж Академгородка в этом году тоже работать не будет.

— У нас богатый выбор пляжей на водохранилище, да и здесь — на Оби, — комментировал Анатолий Локоть в 2019 году. — Поэтому, думаю, у нас будет, что предложить.

Что касается несанкционированных мест отдыха на воде, то, как сообщают в мэрии Новосибирска, в настоящее время проводится их патрулирование и разъяснительные беседы с отдыхающими.

— Постоянно проводится информирование населения о фактах несчастных случаев на воде, правилах безопасности на водных объектах, недопустимости нахождения детей у воды без присмотра взрослых, — сообщают в мэрии. — Ежедневно проводится патрулирование водных объектов, проверяются места отдыха. За неделю с отдыхающими проведены 190 бесед с охватом более 300 жителей города.

Напомним, что работа на непрофильных местах для купания была активизирована на прошлой неделе в рамках акции «Вода — безопасная территория». Акция проводится с 15 по 26 июня. Организована работа на водных объектах 14 спасательных постов и 3 подвижных оперативных групп. Выставлены 200 знаков безопасности «Купание запрещено» в местах неорганизованного купания и информационные щиты с информацией о гибели людей в этих местах.

Ранее редакция сообщала, что Центральный пляж Академгорода ждет переформатирование.