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В новосибирском военном институте Росгвардии выпустили 250 офицеров

  • 01/07/2024, 17:22
Автор: Алёна Пятенок
В новосибирском военном институте Росгвардии выпустили 250 офицеров
Молодым специалистам присвоили звания «лейтенанта» и вручили офицерские погоны.

На плацу Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск Росгвардии состоялся 48-й выпуск молодых офицеров. Дипломы об окончании высшего учебного заведения получили около 250 выпускников, из которых двое окончили учебное заведение с золотой медалью.

Выпуск офицеров принимал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков.

― Выпускники института зарекомендовали себя как добросовестные, авторитетные, целеустремленные офицеры, — отметил командующий округом.

Завершилась официальная часть выпуска традиционным салютом из фуражек. В ближайшее время выпускники разъедутся по разным уголкам страны и приступят к прохождению военной службы в войсках национальной гвардии РФ.

Источник фото: Росгвардия/автор — Ольга Табатчикова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Росгвардия выпускной военный институт


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