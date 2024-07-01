В новосибирском военном институте Росгвардии выпустили 250 офицеров

На плацу Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск Росгвардии состоялся 48-й выпуск молодых офицеров. Дипломы об окончании высшего учебного заведения получили около 250 выпускников, из которых двое окончили учебное заведение с золотой медалью.

Выпуск офицеров принимал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков.

― Выпускники института зарекомендовали себя как добросовестные, авторитетные, целеустремленные офицеры, — отметил командующий округом.

Завершилась официальная часть выпуска традиционным салютом из фуражек. В ближайшее время выпускники разъедутся по разным уголкам страны и приступят к прохождению военной службы в войсках национальной гвардии РФ.