«На стол администрации рынка!»: новую порцию гнили подбросили мигранты жителям Хилокской в Новосибирске

Очередную порцию гнилых овощей подбросили продавцы Хилокского рынка в контейнеры жителей Новосибирска. Накануне женщина-дворник убирала оставленный иностранцами возле жилых домов хлам. Местная жительница сняла на видео очердной «сюрприз» от обнаглевших мигрантов.

На кадрах огромный бак, из которого буквально вываливаются отходы, картонные коробки и ящики из-под овощей и фруктов.

— Хилоская, 10. Хилокский рынок ни при чем? Без комментариев. В прошлых постах достаточно сказали, кто это выбрасывает в наши баки, — возмущается автор видео.

Сочувствующие предложили новосибирцам вернуть содержимое контейнера руководству рынка, либо «избить грязнулей палками».

— Отвезите и киньте возле ворот рынка или прям на рынок завезите и бросьте, если это возможно.

— На стол администрации рынка!

— Сочувствую дворникам и тем, кто увозит эти о ходы.

— Да бить их надо палками, по другому они не поймут, животные …

— Только всё это в пустую. Пока народ всего района на уши не подымет этих нелюдей, толку не будет. От слуг народа, сами поняли, что они живут другой жизнью и плевать им на нас.