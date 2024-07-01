«На стол администрации рынка!»: новую порцию гнили подбросили мигранты жителям Хилокской в Новосибирске

Очередную порцию гнилых овощей подбросили продавцы Хилокского рынка в контейнеры жителей Новосибирска. Накануне женщина-дворник убирала оставленный иностранцами возле жилых домов хлам. Местная жительница сняла на видео очердной «сюрприз» от обнаглевших мигрантов.
На кадрах огромный бак, из которого буквально вываливаются отходы, картонные коробки и ящики из-под овощей и фруктов.
— Хилоская, 10. Хилокский рынок ни при чем? Без комментариев. В прошлых постах достаточно сказали, кто это выбрасывает в наши баки, — возмущается автор видео.
Сочувствующие предложили новосибирцам вернуть содержимое контейнера руководству рынка, либо «избить грязнулей палками».
— Отвезите и киньте возле ворот рынка или прям на рынок завезите и бросьте, если это возможно.
— На стол администрации рынка!
— Сочувствую дворникам и тем, кто увозит эти о ходы.
— Да бить их надо палками, по другому они не поймут, животные …
— Только всё это в пустую. Пока народ всего района на уши не подымет этих нелюдей, толку не будет. От слуг народа, сами поняли, что они живут другой жизнью и плевать им на нас.
Ранее редакция сообщала о том, что жители улицы Хилокской в Новосибирске «застукали» мигранта, выбрасывавшего из своей машины горы разного мусора: пластиковые бутылки, ящики, коробки, протухшие овощи и прочий хлам. Свалку иностранец создал вблизи жилых домов.
Источник фото и видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
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