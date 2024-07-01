Мотоциклист столкнулся с внедорожником в Новосибирске

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. ДТП произошло на перекрестке улиц Северная и Светлановская.

По словам очевидца, байкер не успел проехать перекрёсток на красный сигнал светофора.

— Судя по всему, мотоциклист серьёзно пострадал в результате столкновения с внедорожником Mercedes-Benz, — говорится в сообщении АСТ-54 в Telegram.

Напомним, что в этом году количество ДТП в Новосибирске увеличилось на 1,9%. Число аварий, в которых пострадали люди, выросло на 2,3%. Однако статистика погибших в ДТП демонстрирует снижение на 8%.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель Нивы погиб в ДТП в Чановском районе Новосибирской области.