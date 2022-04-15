Рекламодателям

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

  • 15/04/2022, 17:14
новости Новосибирска
Подсистемы программного обеспечения уже используются некоторыми геологическими и нефтедобывающими компаниями и организациями, институт продает лицензии.

Ученые факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали замену зарубежному программному обеспечению ECLIPSE (Schlumberger, США), Tempest (ROXAR, Норвегия) для моделирования технологий нефтедобычи и управления разработкой месторождений, а также замену подсистем программных комплексов ANSYS и COMSOL, нацеленных на решение задач прочности и моделирование электромагнитных полей, сообщила пресс-служба университета.

— Это комплекс программ, который помогает специалистам решать задачи моделирования сложных физических процессов и различных технологий, — рассказал декан факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ доктор технических наук Владимир Тимофеев.

Разработка ученых НГТУ НЭТИ называется «CMPPT_Soft» и состоит из подсистем, нацеленных на решение различных задач и объединенных общей идеологией. Разработанное ПО уже работает и в любой момент способно заменить зарубежное.

— ПО полностью рабочее, различные подсистемы этого ПО уже используются некоторыми геологическими и нефтедобывающими компаниями и организациями, мы продаем лицензии на их использование. Наше ПО основано на уникальных авторских алгоритмах, которые превосходят зарубежные, — отметила один из авторов разработки, зав. лабораторией моделирования и обработки данных наукоемких технологий доктор технических наук Марина Персова.

Фото pixabay — StockSnap

120

Рубрики : Бизнес Технологии Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : санкции программное обеспечение импортозамещение добыча нефти


Комментировать

пока нет комментариев
новости бизнеса

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Заболевания стоп сегодня не имеют возрастных ограничений.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

Уход «якорей», шантаж федералов, падение клиентопотока, повышение налогов, переход бизнеса в онлайн — ситуация «идеального шторма».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Правовое управление муниципалитета Новосибирска оспорило право Александра Бурмистрова судится в апелляции по этому вопросу.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Запустить ее планируется в 2023 году.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

15/04/2022, 19:01

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

15/04/2022, 15:16

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

15/04/2022, 15:13

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

15/04/2022, 14:08
Популярное

Что делать, чтобы правильно похудеть

15/04/2022, 14:40

Астрофотограф из Новосибирска снял розовое полярное сияние над городом

15/04/2022, 14:32

Приложение Сбербанка теперь нельзя перенести со старого телефона на новый

15/04/2022, 12:02

Индийские бренды планируют открыть свои магазины в России

15/04/2022, 11:27

Повлияют ли санкции на стоимость мяса в России

15/04/2022, 10:18

Худеем правильно: как бороться с побочными эффектами похудения

14/04/2022, 13:57

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

13/04/2022, 16:54

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» улучшил для клиентов условия бизнес-пакета РКО «Старт»

15/04/2022, 17:58

ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой

15/04/2022, 17:16

ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе «1764»

15/04/2022, 15:46

В АО «РЭС» начата подготовка к работе в осенне-зимний период 2022-23 годов

15/04/2022, 13:07

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса по программе ЦБ на 9,5 млрд рублей

14/04/2022, 15:55

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

Финансы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ВТБ в первом квартале на 20% увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области

Политика

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Михаил Мишустин предложил Новосибирску проработать вопрос о финансировании метро на возвратной основе

Недвижимость

новости Новосибирска

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

Началось строительство нового здания Новосибирского областного суда

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Технологии

новости Новосибирска

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Транспорт

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Искитимский муниципальный перевозчик вошел в конкурсное производство

На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

Медицина

новости бизнеса

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Семьи погибших в ходе спецоперации новосибирцев получат по 3 млн руб

Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Две школьницы из Новосибирска и Бердска успешно прошли прослушивание в ГИТИС

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска