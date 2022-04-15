В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

Ученые факультета прикладной математики и информатики Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали замену зарубежному программному обеспечению ECLIPSE (Schlumberger, США), Tempest (ROXAR, Норвегия) для моделирования технологий нефтедобычи и управления разработкой месторождений, а также замену подсистем программных комплексов ANSYS и COMSOL, нацеленных на решение задач прочности и моделирование электромагнитных полей, сообщила пресс-служба университета.

— Это комплекс программ, который помогает специалистам решать задачи моделирования сложных физических процессов и различных технологий, — рассказал декан факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ доктор технических наук Владимир Тимофеев.

Разработка ученых НГТУ НЭТИ называется «CMPPT_Soft» и состоит из подсистем, нацеленных на решение различных задач и объединенных общей идеологией. Разработанное ПО уже работает и в любой момент способно заменить зарубежное.