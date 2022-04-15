Рекламодателям

ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе «1764»

  • 15/04/2022, 15:46
ВТБ сохранит кредитные ставки для 2,4 тыс. инвестпроектов, решения по которым были одобрены в рамках программы льготного кредитования МСП «1764».

Новости компанийФинансирование клиентов среднего и малого бизнеса пройдет по ставке, одобренной в рамках прежней редакции программы. Общий объем таких сделок составит 127 млрд рублей.

Инвестиционные проекты будут реализованы во всех отраслях экономики, предусмотренных условиями программы. По зафиксированной на момент одобрения сделки ставке ВТБ проведет выдачи в том числе и по 36 объектам жилого строительства, кредитные соглашения по которым были подписаны ранее.

«Несмотря на изменение условий программы «1764», мы решили сохранить ставки по кредитам, которые были одобрены клиентам в рамках ее прежней редакции. В ситуации резкого роста ключевой ставки и изменения рыночной конъюнктуры, ставки по кредитам для бизнеса стали двузначными, что может привести к заморозке ряда проектов. Понимая, что развитие бизнеса должно продолжаться непрерывными темпами, мы решили сохранить льготные и пониженные ставки для долгосрочных проектов. Рассчитываем, что это поддержит наших заемщиков, позволит реализовать их планы, сохранить рабочие места без излишней долговой нагрузки», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ (ПАО).

Программа «1764» реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование для субъектов МСП из 20 приоритетных отраслей. В действующей редакции программы ставка по новым кредитам составляет до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% для малого бизнеса.

ВТБ является одним из самых активных участников программы с момента ее запуска. Портфель предоставленных по ней льготных кредитов составляет свыше 170 млрд рублей.

540

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : меры поддержки кредитование инвесткредиты инвестиции ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

15/04/2022, 19:01

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

15/04/2022, 17:14

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

15/04/2022, 15:16

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

15/04/2022, 15:13
Популярное

Что делать, чтобы правильно похудеть

15/04/2022, 14:40

Астрофотограф из Новосибирска снял розовое полярное сияние над городом

15/04/2022, 14:32

Приложение Сбербанка теперь нельзя перенести со старого телефона на новый

15/04/2022, 12:02

Индийские бренды планируют открыть свои магазины в России

15/04/2022, 11:27

Повлияют ли санкции на стоимость мяса в России

15/04/2022, 10:18

Худеем правильно: как бороться с побочными эффектами похудения

14/04/2022, 13:57

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

13/04/2022, 16:54
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Новости компаний

Банк «Левобережный» улучшил для клиентов условия бизнес-пакета РКО «Старт»

15/04/2022, 17:58

ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой

15/04/2022, 17:16

В АО «РЭС» начата подготовка к работе в осенне-зимний период 2022-23 годов

15/04/2022, 13:07

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса по программе ЦБ на 9,5 млрд рублей

14/04/2022, 15:55

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

Финансы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ВТБ в первом квартале на 20% увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области

Политика

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Михаил Мишустин предложил Новосибирску проработать вопрос о финансировании метро на возвратной основе

Недвижимость

новости Новосибирска

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

Началось строительство нового здания Новосибирского областного суда

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Технологии

новости Новосибирска

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Транспорт

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Искитимский муниципальный перевозчик вошел в конкурсное производство

На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

Медицина

новости бизнеса

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Семьи погибших в ходе спецоперации новосибирцев получат по 3 млн руб

Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Две школьницы из Новосибирска и Бердска успешно прошли прослушивание в ГИТИС

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска