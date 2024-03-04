В Новосибирском зоопарке родился редкий очковый примат апельсинового цвета

В семействе очковых лангуров пополнение. Малыш появился на свет в семье редкого вида приматов, которых нет в других российских зоопарках.

Первые недели новорожденный провел под постоянной опекой матери. Та не отпускала его никуда и не давала никому его трогать. На данный момент мать начала социализировать детёныша из-за того, что тот подрос.

― Когда он достаточно окреп и стал активно интересоваться тем, что происходит вокруг, с ним начали нянчиться и другие лангуры, ― рассказала заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Сейчас малыш пробует взрослую еду: листики и кусочки овощей. Пока шерсть маленького лангура ярко-оранжевая, но со временем она начнет темнеть.

Ранее редакция сообщала о том, что для львов в зоопарке Новосибирска приготовили специальный вольер.