В Новосибирском зоопарке родился редкий очковый примат апельсинового цвета

В семействе очковых лангуров пополнение. Малыш появился на свет в семье редкого вида приматов, которых нет в других российских зоопарках.
Первые недели новорожденный провел под постоянной опекой матери. Та не отпускала его никуда и не давала никому его трогать. На данный момент мать начала социализировать детёныша из-за того, что тот подрос.
― Когда он достаточно окреп и стал активно интересоваться тем, что происходит вокруг, с ним начали нянчиться и другие лангуры, ― рассказала заместитель директора по научной работе Новосибирского зоопарка Ольга Шило.
Сейчас малыш пробует взрослую еду: листики и кусочки овощей. Пока шерсть маленького лангура ярко-оранжевая, но со временем она начнет темнеть.
Ранее редакция сообщала о том, что для львов в зоопарке Новосибирска приготовили специальный вольер.
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru