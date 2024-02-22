Для львов в зоопарке Новосибирска приготовили специальный вольер

В Новосибирском зоопарке запланировано строительство новых комплексов для животных — «Северный полюс» и «Кошкин дом». Львов в «Кошкином доме» не будет.

— В «Кошкином доме» будут обитать пумы, рыжие и канадские рыси, еноты и североамериканские дикобразы. Особенностью комплекса станет вольер, где посетители смогут наблюдать пуму очень близко, — отметил директор зоопарка Андрей Шило.

Как стало известно редакции Infopro54, в «Кошкином доме» не будут проживать львы. В зоопарке рассказали, что для этих хищников предусмотрен специальный вольер, который уже построен. Сейчас в вольере живут тигры и одна львица. Когда там появятся львы — неизвестно.

Стоит отметить, в памяти новосибирцев еще свежа утрата льва Сэм. Он родился в 2009 году в Новосибирском зоопарке. Был сыном Зевса и Нати. Прожил 13 лет и умер от продолжительной болезни в 2022 году.

Во втором комплексе «Северный полюс», строительство которого анонсировал Андрей Шило, будут проживать белые медведи, полярные волки, полярные совы, лисицы и песцы.

На данный момент идет реализация третьего этапа проекта по созданию контактного зоопарка. В комплексе «Азия» построены пять новых объектов. Завершение работ ожидается в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть особей полярного волка продал в ОАЭ Новосибирский зоопарк.