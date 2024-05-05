В Новосибирском зоопарке устроили пасхальное кормление енотов (видео)

Еноты — любимцы взрослых и детей! Рядом с их вольерами всегда много людей, рассказали сотрудники зоопарка. Если животные не спят, то они обязательно чем-то заняты, например, активно двигаются, ловко забираясь по стволам деревьев. Причем, по веткам, идущим параллельно земле, еноты смело могут лазать вниз головой.

Свое видовое название «енот-полоскун» они с удовольствием подтверждают, когда моют и полощут всё, что собираются съесть.

В официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка имени Ростилава Шило появилось забавное видео пасхального кормления енотов.