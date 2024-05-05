В Краеведческом музее Новосибирска представят вещи патриарха Тихона

16 мая новосибирцы и гости города смогут посетить выставку в городском Краеведческом музее, посвященную Патриарху Московскому и всея Руси Тихону, избранному на этот пост в 1917 году.

Выставка приурочена к 100-летию Новосибирской епархии и Новосибирска, сообщили в пресс-службе музея, и на ней будут представлены 34 предмета, включая посох, четки и портрет Патриарха Тихона. Кроме того, посетители смогут рассмотреть облачение митрополита Варфоломея, который руководил Новосибирской епархией в годы Великой Отечественной войны, и епископа Сергия, возглавлявшего епархию с 1999 до 2005 год, заявила Новосибирская митрополия.

Также на выставке представят антиминс (плат со вшитыми частицами святых мощей) 1913 года (походный или для небольшого храма) и плащаницу Спасителя 1913 года. Там же выставят православный крест XIX века из собора Александра Невского в Новосибирске, добавили в Новосибирской митрополии.

Ранее редакция сообщала, что картины сибирских художников передали музею в Новосибирске.

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