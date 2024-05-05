В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о халатности при расселении аварийного дома

В Новосибирске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами городской мэрии при расселении граждан одного из жилых домов на «Расточке», пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу СКР по Новосибирской области.

Как сообщил изданию юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков, речь идет о двухэтажном доме, который расположен по адресу: ул. 3-й переулок Бурденко, 3. Здание 1952-го года постройки. Его признали аварийным еще 14 лет назад. С тех пор местные жители провели экспертизу и в течение семи лет добивались расселения или выплаты компенсации.

Ранее редакция сообщала, что за минувший год из аварийного жилья расселили 2 767 новосибирцев.