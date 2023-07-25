В Новосибирской области с 28 июля начнут выдавать разрешения на добычу 84 медведей

С 28 июля стартует прием заявлений и выдача разрешений на добычу медведя бурого. Период охоты с 1 августа по 31 декабря 2023 года и с 21 марта по 10 июня 2024 года на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Охотиться на медведя можно в 7 районах области: Венгеровском (4 квоты), Колыванском (15 квот), Куйбышевском (10 квот), Кыштовском (17 квот), Маслянинском (11 квот), Северном (17 квот), Убинском (10 квот).

Также с 3 августа открыт прим заявлений и выдача разрешений на добычу барсука. Его можно добывать в 25 районах области.

Отмечается, что установлены ставки сборов за пользование объектами животного мира:

медведь – 3000 руб./ос.;

барсук – 60 руб./ос.

Напомним, подготовка и проведение Международной выставки-форума «Россия» организованы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия». Посетители ВДНХ смогут узнать о достижениях нашего региона в разных направлениях социально-экономического развития. Экспозиция Новосибирской области организована Правительством региона в соответствии с распоряжением Губернатора Андрея Травникова.

Ранее редакция сообщала о том, что незаконная охота обернулась для жителя Искитима Новосибирской области штрафом в размере 400 тысяч рублей.