Госдума одобрила поправку, запрещающую выезд из страны гражданам, подлежащим призыву

Гражданам, подлежащим призыву в ряды российской армии, будет запрещено уезжать за пределы страны со дня размещения повестки в едином электронном реестре. Соответствующие поправки к закону о военной службе, опубликованные на портале Госдумы, одобрены комитетом ГД по обороне.

Поправка касается и призыва на срочную службу, и мобилизации.

Следует отметить, что в настоящее время призывникам запрещен выезд за границу только после того, как повестка считается врученной лично им в руки.

Напомним, что теперь в армию российских граждан хотят призывать с 18 до 30 лет. В случае принятия соответствующих поправок, закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Однако единый реестр для размещения электронных повесток может начать работать уже осенью этого года.

Ранее редакция сообщала, что открыт прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва.