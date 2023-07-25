В Куйбышеве после вмешательства прокурора отремонтируют дорогу

Прокуратурой проведена проверка по жалобе местных жителей на несоблюдение требований администрацией города Куйбышева законодательства о безопасности дорожного движения, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской межрайонной прокуратуры.
— Автомобильная дорога по улице 70 лет Победы в г. Куйбышев фактически отсутствует и не соответствует требованиям ГОСТа Р 50597-2017 и ГОСТа Р 52766-2007, — говорится в сообщении.
Отмечается, что администрацией города результативных мер не принято. В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города Куйбышева Куйбышевского муниципального района Новосибирской области обязанности привести указанную автомобильную дорогу в нормативное состояние.
Исковые требования прокурора удовлетворены.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области завершится ремонт дороги в селе с 200-летней историей.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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