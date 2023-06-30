В новосибирскую редакцию информационно-аналитического портала Infopro54.ru требуется журналист

Обязанности:

Поиск, отработка и размещение на сайте эксклюзивных поводов и актуальных новостей

Требования:

Высшее образование, грамотность;

опыт работы на аналогичной должности от 1 года;

хороший слог;

способность оперативно писать тексты;

соблюдение дедлайнов;

знание законодательства РФ о средствах массовой информации и о рекламе;

дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, настойчивость, инициативность, способность к анализу темы.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ;

конкурентная заработная плата;

возможен карьерный рост (по результатам работы);

работа может быть как из офиса, так и удаленная. Обсуждается!

Присылайте Ваши резюме на электронную почту infopro54@mail.ru.