В новосибирскую редакцию информационно-аналитического портала Infopro54.ru требуется журналист

Обязанности:
Поиск, отработка и размещение на сайте эксклюзивных поводов и актуальных новостей
Требования:
Высшее образование, грамотность;
опыт работы на аналогичной должности от 1 года;
хороший слог;
способность оперативно писать тексты;
соблюдение дедлайнов;
знание законодательства РФ о средствах массовой информации и о рекламе;
дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, настойчивость, инициативность, способность к анализу темы.
Условия:
Официальное трудоустройство по ТК РФ;
конкурентная заработная плата;
возможен карьерный рост (по результатам работы);
работа может быть как из офиса, так и удаленная. Обсуждается!
Присылайте Ваши резюме на электронную почту infopro54@mail.ru.
Фото: ru.freepik.com — standret
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