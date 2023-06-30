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На конференции Вызовы 2030 обсудили роль бизнеса в устойчивом развитии регионов России

  • 30/06/2023, 13:22
На конференции Вызовы 2030 обсудили роль бизнеса в устойчивом развитии регионов России
29 июня состоялась третья конференция «Вызовы 2030: устойчивое развитие регионов», организованная Ассоциацией менеджеров.

Мероприятие объединило на одной площадке представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний, федеральной и региональной власти, НКО, экспертного сообщества и СМИ.

Эксперты поделились опытом в области ESG-трансформации бизнеса и эффективного развития российских территорий. В этом году главной темой конференции стала: «Роль бизнеса в устойчивом развитии городов и регионов России».

На конференции Вызовы 2030 обсудили роль бизнеса в устойчивом развитии регионов России

Официальную часть мероприятия открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин:

«За прошедшие три года конференция стала уникальной дискуссионной площадкой для лучших профессионалов в сфере ESG, на которой задаются новые тренды, транслируются лучшие практики и достижения в контексте российских регионов. Мы видим, что активность региональных компаний в части разработки и внедрения ESG-стратегий значительно увеличилась за прошедшие годы. Вне зависимости от любых обстоятельств вопросы, связанные с заботой о сотрудниках, развитием местных сообществ, бережным отношением к природе, соблюдением высоких стандартов корпоративного управления, остаются у бизнеса в приоритете».

Конференция в очном и онлайн форматах объединила более тысячи участников из Москвы, Санкт-Петербурга и российских регионов: Рязанской, Тюменской, Томской, Нижегородской, Тульской, Воронежской, Новосибирской и других областей.

В рамках деловой программы мероприятия состоялось пленарное заседание с участием экспертов в области ESG и устойчивого развития, корпоративных коммуникаций, регионального анализа и прогнозирования, а также прошли параллельные дискуссионные сессии на темы: «Социальные инвестиции: человек в фокусе», «Генеральная уборка» – национальный проект России», «Регионы будущего», «Управление качеством и безопасностью в устойчивом здравоохранении».

Кроме того, в рамках события состоялись торжественные подписания стратегических соглашений с Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству, предполагающие взаимовыгодное сотрудничество и совместные проекты по развитию и масштабированию повестки устойчивого развития, выявлению передового опыта, инновационных практик и развитию корпоративного волонтерства в России.

В формате дискуссионных сессий конференции эксперты обсудили перспективы внедрения устойчивой повестки в регионах и вклад компаний в экономическое развитие территорий, развитие кадрового потенциала специалистов по ESG, вопросы безопасности промышленных производств и комфортной городской среды, стандарты качества в области здравоохранения. Также были рассмотрены лучшие кейсы региональных эколого-социальных программ.

Наталья Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования, АО «Россельхозбанк».

«Развитие финансовых инструментов для регионов, в частности — для сельских территорий — это естественный и перспективный путь, потому что субъекты, как правило, направлены на реализацию социальных и инфраструктурных проектов. С самого начала задача «Россельхозбанка» состояла в обеспечении жителей сёл и малых городов банковскими продуктами. Однако для устойчивого развития сельских территорий этого недостаточно. Сегодня мы комплексно подходим к развитию сельского хозяйства, которое невозможно без прогресса на сельских территориях».

Екатерина Кузьмина, начальник управления устойчивого развития ПСБ:

«В ПСБ уже создана экосистема нефинансовых инструментов для развития направления устойчивого развития. Команда банка помогает клиентам получить государственные меры поддержки — составляет индивидуальные карты возможных мер поддержки для компаний, сопровождает клиента до получения этих мер, выдвигает инициативы по внесению изменений и разработке новых нормативно-правовых документов, осуществляет консалтинг в области трансформации компаний по принципам устойчивого развития. Также мы предлагаем решения, которые содействует повышению эффективности бизнеса с помощью снижения издержек. Могу отметить, что компании активно включаются в «зеленую» повестку, а инвесторы при принятии решений стали чаще обращать внимание на наличие ESG-принципов при реализации проектов».

Павел Карнаух, генеральный директор ГК «CLT Девелопмент»:

«Теме устойчивого развития регионов сегодня уделяется большое внимание как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Одним из мощных импульсов для развития устойчивой инфраструктуры в России может стать развитие деревянного домостроения и, в частности, строительства жилых и коммерческих объектов недвижимости по CLT-технологии. По этой технологии мы возводим здания из экологически чистых деревянных панелей, поэтому чем больше будет таких объектов – тем меньше будет углеродный след от работы строительного комплекса страны. А его выбросы сегодня составляют ни много, ни мало, более 500 млн т. СО2 – это четверть от всего объема выбросов парниковых газов, которые вырабатываются в России за год. Сегодня сегмент строительства по CLT-технологии только начинает развиваться, поэтому важность экспертной дискуссии по вопросам становления этого рынка – от технологических до правовых – на площадках таких конференций как «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» сложно переоценить».

Ассоциация менеджеров более двадцати лет изучает мировые практики устойчивого развития и ESG, приглашая к диалогу все стороны, заинтересованные в устойчивом развитии российских регионов, чтобы совместными усилиями выработать дальнейшие шаги для формирования ESG-стратегий, оптимальных в нынешних условиях.

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Фото предоставлено Ассоциацией менеджеров. Автор фото: Дмитрий Тур

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Рубрики : ЦУР

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ЦУР Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов Ассоциация менеджеров ESG


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