Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова отстранили от работы

Один из вице-мэров Новосибирска отстранён от работы до окончания срока расследования уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

— Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска в суде поддержано ходатайство следователя о временном отстранении от должности заместителя мэра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета), — говорится в сообщении ведомства. — Постановлением Октябрьского районного суда обвиняемый временно отстранен от должности заместителя мэра Новосибирска до окончания срока расследования.

Фамилию вице-мэра в прокуратуре не называют. Однако, как ранее сообщалось, в настоящее время возбуждено и расследуется по данной статье уголовное дело в отношении «информационного» вице-мэра Артёма Скатова. Дело было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева после появления в одном из телеграмм-каналов сведений, по мнению заявителя, порочащих его деловую репутацию и не соответствующих действительности. В середине июля у чиновника прошли обыски, после которых он оказался на больничным, где пребывал в течение нескольких недель. До недавнего времени не был понятен его статус по данному делу — свидетеля или подозреваемого. Тем не менее, в реготделении КПРФ заявили о политическом давлении на команду мэра Анатолия Локтя.

Скатов, по информации редакции, входит в круг наиболее приближенных к мэру лиц, и ряд его действий источники редакции в политических кругах расценивают как дискредитацию самого главы города. Несколькими годами ранее коммунисты выразили Скатову недоверие, большинством голосов проголосовав против его переизбрания в состав обкома. Однако, в итоге он все-таки вошел в обком.

Ранее редакция сообщала о том, что у правоохранительных органов возникли вопросы к еще одному чиновнику мэрии Новосибирска.