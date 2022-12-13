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В Новый год на «цифровой волне» с МегаФоном

  • 13/12/2022, 12:58
МегаФон назвал места, где встретить наступающий праздник можно на «цифровой волне».

телекомВ список попали локации, где оператор установил новые базовые станции, расширил покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета.

По данным МегаФона, новосибирцы начинают поздравлять друг друга уже с 25 декабря: ежегодно голосовой и интернет-трафик в это время увеличивается в 1,5 раза. Не пропустить важный звонок или передать близким собственное видеообращение жители области могут при выборе любых форматов праздника. Вот некоторые из них.

Цифровые прогулки

Классический променад в новогоднюю ночь станет интереснее, если активно пользоваться смартфоном. Истории о том, как отмечали этот праздник в разные эпохи, вдохновят на маршруте по историческим местам Новосибирска. Можно заложить персональную капсулу времени под бой курантов в любимом районе или проехать по заснеженным улицам на трамвае, добавив романтики в праздничную суету. В этом году МегаФон модернизировал сеть в городах и малых населенных пунктах Новосибирской области – запустил новый слой LTE для «дальнобойности» сигнала и расширения покрытия. Это значит, что голосовые соединения и онлайн-серфинг будут стабильны в любых локациях и передвижениях даже в пиковые часы новогодней активности абонентов.

Онлайн-застолье

По данным МегаФона, за последний год жители Новосибирской области стали на 33% чаще звонить по видео в мессенджерах. Этот тренд подходит для любителей остаться дома за праздничным столом. Общение с близкими из разных городов в современном формате гарантированно создаст теплую атмосферу. Благодаря работам на телеком-инфраструктуре в Новосибирской области медианная скорость мобильного интернета МегаФона составляет 25,25 Мбит/сек. Это самый высокий показатель среди всех операторов региона по результатам независимого исследования международной компании Ookla.

Паспорт, смартфон – в дорогу!

Новогодние путешествия завоевывают популярность у новосибирцев. Анализ обезличенных данных о мобильной активности в сети МегаФона, показывает, что в 2022 году большинство – 37% жителей, выезжавших из области, отправлялись в Москву, 22% – в соседние Алтайский край, Кемеровскую область и Санкт-Петербург. Среди нестандартных направлений набирает популярность Эльбрус. В этом году величественную горную вершину страны захотели увидеть на 20% жителей Новосибирской области больше, чем в прошлом. Осенью МегаФон запустил там самую «высотную» базовую станцию, так что отправить новогоднее поздравление можно будет даже с отметки 5 тысяч метров над уровнем моря. Новые объекты связи появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. В районе главной туристической точки притяжения региона – Байкала, МегаФон также провел масштабную модернизацию сети. На западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Бурятии скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

«В этом году мы модернизировали телеком-инфраструктуру на всей территории Новосибирской области. Большая работа проведена в локациях, которые находятся вблизи самой протяженной железной дороги России – Транссибирской магистрали. Запущен дополнительный слой LTE в городах Каргат, Татарск, Болотное, Барабинск, Обь, а также в поселках Чик, Чаны, Коченево. Также качество мобильных услуг стало лучше в малых населенных пунктах – Верх-Тарке, Златоусте, Троицком, Серебрянском, Дубровино, Верх-Урюме и других. Теперь жители Новосибирской области смогут с большим комфортом пользоваться любимыми цифровыми сервисами, которые сделают праздник еще ярче», — комментирует Денис Трофимчук, директор МегаФона в Новосибирской области.

Фото предоставлено ПАО Мегафон

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Мегафон


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