Министром науки и высшего образования Кузбасса назначен Сергей Пфетцер

Министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева ушла с поста. Как сообщили во вторник, 13 декабря, в пресс-службе администрации правительства региона, Ганиева уволилась по собственному желанию. Она занимала пост министра с июня 2021 года. На ее место назначен Сергей Пфетцер. Ранее он работал первым заместителем министра образования Кузбасса.

Сергей Пфетцер окончил факультет истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета по специальности «История». Также имеет степень магистра по направлению «Менеджмент» после обучения на экономическом факультете КемГУ, проходил профессиональную подготовку по программе «Юриспруденция. Правоведение». В 2010–2015 годах возглавлял управление социальной и воспитательной работы КемГУ, а также преподавал в вузе с 2011 по 2019 год. С 2015 года он работал в департаменте образования, который затем стал министерством.