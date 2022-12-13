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Министром науки и высшего образования Кузбасса назначен Сергей Пфетцер

  • 13/12/2022, 12:47
Сергей Пфетцер министр науки и высшего образования Кузбасса
Предыдущий глава, Ирина Ганиева, ушла с поста по собственному желанию.

Министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева ушла с поста. Как сообщили во вторник, 13 декабря, в пресс-службе администрации правительства региона, Ганиева уволилась по собственному желанию. Она занимала пост министра с июня 2021 года. На ее место назначен Сергей Пфетцер. Ранее он работал первым заместителем министра образования Кузбасса.

Сергей Пфетцер окончил факультет истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета по специальности «История». Также имеет степень магистра по направлению «Менеджмент» после обучения на экономическом факультете КемГУ, проходил профессиональную подготовку по программе «Юриспруденция. Правоведение». В 2010–2015 годах возглавлял управление социальной и воспитательной работы КемГУ, а также преподавал в вузе с 2011 по 2019 год. С 2015 года он работал в департаменте образования, который затем стал министерством.

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : министр науки и высшего образования Кузбасса


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