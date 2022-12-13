15 тысяч интернет-ресурсов заблокировали в России за последнюю неделю

С 5 по 11 декабря в России ограничили доступ к 14,8 тыс. интернет-ресурсов. Это в три раза больше, чем в среднем блокировалось сайтов в течение года (4,9 тыс. в неделю), пишет «Ъ», ссылаясь на данные правозащитной организации «Роскомсвобода».

Настолько рекордное число блокировок ранее отмечалось только в апреле прошлого года. Тогда это произошло на фоне протестов в поддержку политика Алексея Навального — на тот момент власти перекрыли доступ к 18,1 тыс. сайтов и страниц за одну неделю.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, причина увеличения количества блокировок формальна — «близится конец года, настает пора отчетов». Чаще всего под ограничение попадают малоизвестные сайты, на которые без факта блокировки никто не обратил бы внимания, уточняет Казарян.

При этом IT-специалист Филипп Кулин уверен, что органы, принимающие решение о блокировке сайтов, уже перешли на «палочную систему» и все, что присходит – это попытка увеличить показатели.

Отмечается, что на этой неделе из 14,8 тыс. ресурсов 2,1 тыс. были заблокированы по решению неназванного ведомства. Но предполагается, что это Генпрокуратура.

Филипп Кулин считает, что это связано как раз с той самой «палочной системой», из-за которой они отходят от открытости информации о своих решениях.

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Фото: pexels.com — Junior Teixeira