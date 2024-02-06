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Вместо пивнушек — детские клубы: в новых жилмассивах Новосибирска предлагают пересмотреть пул арендаторов

  • 06/02/2024, 14:10
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В новых жилмассивах Новосибирска предлагают пересмотреть пул арендаторов
Жители в соцсетях предлагают мэрии развивать сеть детских клубов на первых этажах новостроек, которые девелоперы сдают под пивные магазины и пункты выдачи заказов.

В соцсетях в группах новых жилмассивов постоянно можно встретить дискуссии об арендаторах, которые занимают первые этажи зданий. Речь идет о площадках, которые застройщики изначально закладывали под размещение бизнеса. Далеко не всегда удается подобрать вменяемых арендаторов, особенно в спальных районах города. В результате чаще всего такие локации занимают пивные магазины — в одном доме их может быть 2-3. На втором месте — пункты выдачи заказов. Классический малый бизнес: парикмахерские, ремонт обуви, канцелярия, пекарня, хозяйственный магазин, аптека и т.д. встречаются, но гораздо реже.

Между тем жители предлагают муниципалитету открывать в этих локациях учреждения детского образования. Особенно это актуально для новых районов, где в лучшем случае есть школа и детский сад, но детям в шаговой доступности ходить некуда. Клубы на этих территориях могут появиться только в отдаленной перспективе, хотя и заложены в генплан. Новосибирцы вспоминают, что раньше во многих домах на первых этажах были клубы детского творчества, различные кружки по интересам.

— У нас в доме был радиотехнический кружок, где пропадали все мальчишки окрестных домов. Я после этого кружка пошел в НЭТИ, — пишет Александр Л.

— У нас в соседнем доме был театральный кружок, кружок народного творчества. Мы даже на уровне города места занимали, — вспоминает Екатерина С.

— Сейчас безобразие. Ребенку вообще некуда выйти. Школа чуть ли не в три смены работает, возможностей для допобразования нет. Возить в другой район среди дня у нас нет возможности, а сам ребенок на такое расстояние не поедет — еще маленький. Вот и сидит за компьютером весь день, — жалуется Ирина К. — Зато пивнух — три штуки на два дома.

Корреспондент Infopro54 поинтересовался у заммэра, начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, есть ли у города планы по созданию сети кружков в новых микрорайонах — хотя бы на местах, которые предназначены, но не заняты бизнесом, до того времени, как в бюджете появятся деньги на строительство полноценных объектов.

Чиновник пояснил, что тема вовлечения застройщика в создание объектов допобразования обсуждается частно. Некоторые девелоперы просчитывают такие объекты при строительстве и потом передают на баланс мэрии. Например, речь идет о домах с встроенно-пристроенными детскими садами. В новых жилмассивах нет опорных пунктов полиции, и об их создании на свободных площадях муниципалитет также договаривается с застройщиками.

— Что касается учреждений допобразования, то пока мы предметно этот вопрос не рассматривали. Для реализации проекта власть должна предложить застройщику условия долгосрочной аренды или выкупа помещений. Кроме того, такие помещения нужно особым образом проектировать, так как объект допобразования — это не квартира, у него есть своя специфика, — пояснил Алексей Кондратьев. — На мой взгляд, в крупных массивах, где завершается освоение территории, вполне возможно заложить обязательства и под гарантии будущей эксплуатации подписать соглашения с застройщиками.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска будут нести социальную ответственность

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска дополнительное образование детские клубы


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