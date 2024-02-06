О самых бесполезных тратах рассказали жители Новосибирска

Большинство новосибирцев признали самой нерациональной тратой денег ― брендовые вещи. За них проголосовали 77% опрошенных.
― Второе место в списке заняли услуги бьюти- и SPA-салонов (49%), третье место ― питание в кафе и ресторанах (46%), ― говорится в сообщении аналитиков сервиса HH.ru.
Реже всего жители относят покупку квартир (6%) к неоправданным тратам. А самой редкой бесполезной тратой сибиряки считают покупку алкоголя и сигарет. Сюда же можно отнести аренду жилья, особенно в крупных городах, покупку БАДов, свадьбу и частую смену мобильного телефона.
Также исследователи выяснили, что бесполезность трат зависит от пола респондента.
― Например, женщины реже считают неразумными траты на услуги салонов красоты. Мужчины меньше выступают против еженедельных походов в магазины, чем женщины, ― говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 модных регионов страны.
Фото: Freepik — senivpetro
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