О самых бесполезных тратах рассказали жители Новосибирска

Большинство новосибирцев признали самой нерациональной тратой денег ― брендовые вещи. За них проголосовали 77% опрошенных.

― Второе место в списке заняли услуги бьюти- и SPA-салонов (49%), третье место ― питание в кафе и ресторанах (46%), ― говорится в сообщении аналитиков сервиса HH.ru.

Реже всего жители относят покупку квартир (6%) к неоправданным тратам. А самой редкой бесполезной тратой сибиряки считают покупку алкоголя и сигарет. Сюда же можно отнести аренду жилья, особенно в крупных городах, покупку БАДов, свадьбу и частую смену мобильного телефона.

Также исследователи выяснили, что бесполезность трат зависит от пола респондента.

― Например, женщины реже считают неразумными траты на услуги салонов красоты. Мужчины меньше выступают против еженедельных походов в магазины, чем женщины, ― говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ-5 модных регионов страны.